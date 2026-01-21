Trend Galeri Trend Yaşam A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: "Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu'na bırakmış!" A.B.İ. yeni bölüm atv'de!

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: "Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu'na bırakmış!" A.B.İ. yeni bölüm atv'de!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisi, 2. bölümüyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümü takip etmek isteyen seyirciler, atv canlı izle ekranı üzerinden A.B.İ. 2. bölüm izleme seçeneklerini ve bölüme dair detayları araştırıyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 01:09
A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

Kısa sürede dikkat çeken A.B.İ. dizisinin 2. bölümü izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. İlk bölümüyle reyting rekorları kıran yapımın yeni bölümü için heyecan dorukta. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, atv canlı yayın ekranı ve A.B.İ. 2. bölüm izleme linkine nasıl ulaşılacağını öğrenmek istiyor.

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE

Yapımını OGM Pictures'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı yapım ilk bölümüyle izleyenlerin beğenisini topladı. Şimdi ise gözler ikinci bölümde;

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. Salı akşamları 20.00'de atv'de!

A.B.İ. BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

A.B.İ. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir Hancıoğlu'nun düğün gecesi yaşadığı saldırı, Hancıoğlu ailesini bir anda savcılık soruşturmasının ve kamuoyu baskısının içine çeker.

Melek, babasını neşterle yaraladığı iddiasıyla aranan bir isim hâline gelirken zaman daralır; Melek'in ifade vermesi, hem aile içindeki dengeleri hem de soruşturmanın seyrini belirleyecek kritik bir eşiğe dönüşür.

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

Doğan, kardeşini aklamak ve gerçeğe ulaşmak için iz sürerken, Sinan'ın çizdiği tablo, Doğan için adım adım takip edilmesi gereken bir şüphe hattına dönüşür.

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

Çağla ise savcılık cephesinde baskıyı yönetmeye çalışırken, hem Melek'in ifade vermesini sağlamak hem de dosyanın Behram'ın lehine kapanmasını engellemek için riskli bir denge kurar.

Hastanede Tahir'in durumu kritik seyrini korurken, aile içindeki gerilim giderek tırmanır.

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir.

Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.

A.B.İ. 2. BÖLÜM İZLE: Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu’na bırakmış! A.B.İ. yeni bölüm atv’de!

A.B.İ. OYUNCU KADROSU VE KARARKTERLER

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat) ve Tarık Papuççuoğlu (Tahir) ile Tülay Bursa (Lamia)