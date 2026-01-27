Trend Galeri Trend Yaşam A.B.İ. 4. BÖLÜM FRAGMANI | A.B.İ yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

A.B.İ., yayınlanan 3. bölümüyle temposunu daha da yükselterek izleyiciden tam not aldı. Hikâyedeki çarpıcı kırılma anları ve etkileyici sahneler dizinin gündemde kalmasını sağlarken, heyecan dozu yüksek bölümün ardından merak şimdi yeni bölüme çevrildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun Doktor Doğan, Afra Saraçoğlu'nun Avukat Çağla karakteriyle ekranlara geldiği yapımda yaşanacak yeni gelişmeler şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerle birlikte A.B.İ. 4. bölüm fragmanı, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı.

Giriş Tarihi: 27.01.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 23:23
A.B.İ. dizisi, ekrana gelen 3. bölümüyle izleyicilerin ilgisini canlı tutmayı başardı. Bölüm finalinde yaşanan gelişmeler, hikâyenin seyrini değiştirirken gözler bir sonraki bölüme çevrildi. İşte yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...

A.B.İ. 4. BÖLÜM FRAGMANI

A.B.İ. 3. bölümüyle de izleyenlerin beğenisini topladı. Gözler şimdi 4. bölüm fragmanına çevrildi.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

ABİ FRAGMANLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar.

Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır.

Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler.

