A.B.İ. 4. BÖLÜM FRAGMANI | A.B.İ yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

A.B.İ., yayınlanan 3. bölümüyle temposunu daha da yükselterek izleyiciden tam not aldı. Hikâyedeki çarpıcı kırılma anları ve etkileyici sahneler dizinin gündemde kalmasını sağlarken, heyecan dozu yüksek bölümün ardından merak şimdi yeni bölüme çevrildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun Doktor Doğan, Afra Saraçoğlu'nun Avukat Çağla karakteriyle ekranlara geldiği yapımda yaşanacak yeni gelişmeler şimdiden konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerle birlikte A.B.İ. 4. bölüm fragmanı, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı.