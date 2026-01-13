Trend Galeri Trend Yaşam A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

ATV'nin yeni sezon projelerinden A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni topladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez aynı dizide buluşturan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Aile içi çatışmalar, derin sırlar ve değişen dengeler etrafında şekillenen dizi, daha şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi ve karakter detayları merak konusu oldu.A.B.İ dizisi ne zaman başlayacak,oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:16