Trend Galeri Trend Yaşam A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV'nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

ATV'nin yeni sezon projelerinden A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni topladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez aynı dizide buluşturan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çekiyor. Aile içi çatışmalar, derin sırlar ve değişen dengeler etrafında şekillenen dizi, daha şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.Tanıtımın ardından dizinin yayın tarihi ve karakter detayları merak konusu oldu.A.B.İ dizisi ne zaman başlayacak,oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:16
A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda iddialı yapımlara ev sahipliği yapan ATV A.B.İ. dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Aile" kavramını alışılmışın dışında, güçlü ve çarpıcı bir bakış açısıyla ele alan yapım; yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı.Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi, etkileyici hikâyesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle sezonun en dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. Tanıtımın ardından dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

İLK BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

A.B.İ.; İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan'ın, kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelmesiyle başlayacak. Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu Ailesi'nin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalacak.

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenecek.

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılıyor. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun süre bir arada kalmaya sürükleyecek.

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

A.B.İ.'NİN OYUNCU KADROSU

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?

A.B.İ. İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle atv'de!

A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?
A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?
A.B.İ. dizisi konusu ve oyuncuları: ATV’nin yeni dizisi A.B.İ. ne zaman başlayacak?