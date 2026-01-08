Trend
A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni dizisinden tarih geldi! İşte A.B.İ. konusu ve oyuncuları
Yeni yılın en iddialı yapımlarından biri olan ve OGM Pictures imzası taşıyan "A.B.İ." dizisi için geri sayım sona eriyor. Başrollerinde Türk sinema ve dizi dünyasının dev ismi Kenan İmirzalıoğlu ile genç kuşağın en başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve dev kadrosunda kimler var? İşte ATV ekranlarını sarsmaya hazırlanan yeni diziden ilk detaylar.
