A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor? ATV’nin yeni dizisinden tarih geldi! İşte A.B.İ. konusu ve oyuncuları

Yeni yılın en iddialı yapımlarından biri olan ve OGM Pictures imzası taşıyan "A.B.İ." dizisi için geri sayım sona eriyor. Başrollerinde Türk sinema ve dizi dünyasının dev ismi Kenan İmirzalıoğlu ile genç kuşağın en başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. Peki, A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir ve dev kadrosunda kimler var? İşte ATV ekranlarını sarsmaya hazırlanan yeni diziden ilk detaylar.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 01:25
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "A.B.İ." dizisinin yayın tarihi resmi olarak açıklandı. Yönetmen koltuğunda başarılı isim Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizi, geçmişin gölgelerinden kaçmaya çalışan bir adamın aile bağlarıyla imtihanını konu alıyor. Güçlü dramatik yapısı ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", Ocak ayında televizyon dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor.

A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen "A.B.İ.", yeni yılın ilk büyük bombası olarak izleyici karşısına çıkacak:

İlk Bölüm Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı

Yayın Saati: 20:00

A.B.İ. OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ. DİZİ KONUSU

Geçmişten kaçarken bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra geri dönmek zorunda kalacağı aile bağları ve saklı sırlar, dizinin dramatik gücünü ortaya koyuyor.

Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin." sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor.

