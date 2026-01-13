Trend Galeri Trend Yaşam A.B.İ. Genco kimdir, kim oynuyor? Oyuncu Ardıl Zümrüt kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve derin hikayesiyle dikkat çeken dizide, en çok merak edilen isimlerden biri de Genco karakteri oldu. Genç yetenek Ardıl Zümrüt tarafından canlandırılan Genco'nun hikayedeki rolü ve oyuncunun kariyeri sosyal medyada gündem oldu. Peki, A.B.İ. Genco kimdir? Ardıl Zümrüt kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte yeni dizinin genç yıldızı hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:45
"Aile Bir İmtihandır" sloganıyla yola çıkan A.B.İ., karanlık bir geçmişten kaçarak kendine yeni bir yol çizmeye çalışan Doğan ve ailesinin etrafında dönen olayları konu alıyor. Dizinin genç kadrosunda ön plana çıkan Ardıl Zümrüt, canlandırdığı Genco karakteriyle hikayenin kilit noktalarından birinde yer alıyor. İlk bölüm heyecanı sürerken, izleyiciler Genco'nun rolünü merak ediyor.

A.B.İ. GENCO KİMDİR?

Bu akşam ATV ekranlarında başlayacak dizide Genco karakterine Ardıl Zümrüt hayat veriyor. Karakterin dizi kadrosundaki açıklaması şöyle:

"Dünyanın karanlığını çok erken yaşlarda öğrenmiş insanlardan Genco. Sadakati ekmek parası olmuş; vicdanı ise başını yastığa her koyduğunda hesap soran sesi. Patronu Behram'a duyduğu borç duygusuyla içindeki doğru arasında sıkışıp kalmış bir adam."

ARDIL ZÜMRÜT KİMDİR?

1999 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2017 yılında tiyatro ile tanıştı ve pek çok oyunda farklı görevler aldı.

2019 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı.