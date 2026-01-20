A.B.İ. YENİ BÖLÜM İZLE: "Tahir Hancıoğlu her şeyini Doğan Hancıoğlu'na bırakmış!" A.B.İ. 2. Bölüm izle!

Melek'in izine yaklaşıldığı anda olaylar yeni bir boyut kazanır: Çağla, Sinan'ın aracında Tahir'in vasiyetine ulaşır ve Sinan'ın mirastan çıkarıldığını, her şeyin Doğan'a bırakıldığını öğrenir.

Bu gerçek, zaten kırılgan olan dengeleri altüst eder; soruşturma sertleşir, Doğan ve ailesi aynı anda hem suçlama, hem sır hem de hesaplaşma kıskacına girer.