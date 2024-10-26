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Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan'ı verip FETÖ elebaşı Gülen'i aldılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 1990'lı yıllar itibariyle dev bir yapıya dönüşmesi, üst akıl destekli bu örgütün özellikle 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği kumpas soruşturma ve davalarıyla devleti tamamen ele geçirmeye odaklandı. 1999 yılında hakkında soruşturma açılır açılmaz ABD'ye firar eden Gülen'e karşılık üst akıl tarafından aynı süre zarfında PKK elebaşı Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi. Bu tarihten itibaren Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk soruşturmalarıyla özellikle TSK'da kendi örgütü üyelerine alan açan FETÖ, 15 Temmuz 2016'ya kadar olan süreçte bu örgüt üyelerini sahaya sürerek, sonunda mağlup olacağı açık bir savaşa girişti.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 26.10.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 07:12
Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan’ı verip FETÖ elebaşı Gülen’i aldılar

1990'lı yıllar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kadrolaşma harekatı bakımından altın yılları olarak biliniyor. Örgüt, 1970'li yıllardan itibaren başlattığı devlete sızma harekatını bir yandan sürdürürken, bir yandan da holdingleşme ve kurumsallaşma adı altında dev bir yapıya dönüştü.

Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan’ı verip FETÖ elebaşı Gülen’i aldılar

1990'lı yıllarla birlikte hem kendi kurdukları gazete, dergi ve televizyonlarda boy gösteren örgüt elebaşı, devletin bazı birimlerinin dikkatinin kendi üzerinde yoğunlaşmasına sebep oldu 1980 darbesinde selam durduğu darbecilere 28 Şubat post modern darbe girişiminde de selam durmaktan imtina etmedi. 28 Şubat sürecinde de aktif rol oynadı ve dönemin antidemokratik uygulamalarının destekçisi oldu.

Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan’ı verip FETÖ elebaşı Gülen’i aldılar

'BECEREMEDİNİZ ARTIK BIRAKIN'

Gazete ve televizyonlarda sürekli boy göstererek dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın başında bulunduğu hükümeti hedef alan Gülen, katıldığı televizyon programında hükümetin süreci yönetemediğini iddia ederek, bu görevi bırakması gerektiğini söyledi. Bir sonraki gün yayımlanan gazetelerde Gülen'in bu sözleri, "Beceremediniz, artık bırakın" başlığıyla manşetlerde yer buldu.

Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan’ı verip FETÖ elebaşı Gülen’i aldılar

FETÖ'NÜN 'ALTIN ÇOCUKLARI' SARAL RAPORUNDA

Tüm bu yasakçı zihniyete karşı hoş görünme çabalarına karşın, FETÖ yapılanmasıyla ilgili ilk adım, Ankara İl Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın 19 Şubat ve 15 Mart 1999'da örgüte ilişkin hazırladığı raporlarla geldi. Saral'ın raporunda, özellikle emniyetin örgütün ilgi alanına girdiği ve yapılandığı, 132 emniyet personelinin örgüt bağlantısının olduğuna dikkat çekildi.

Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan’ı verip FETÖ elebaşı Gülen’i aldılar

Raporda yer alan isimler önümüzdeki süreçte FETÖ'nün emniyetteki kumpaslarında aktif rol alacak olan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Basri Aktepe, Yakup Saygılı gibi polis müdürlerini içeriyordu.

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