Açık savaş dönemi Pensilvanya’da başladı: Teröristbaşı Öcalan'ı verip FETÖ elebaşı Gülen'i aldılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 1990'lı yıllar itibariyle dev bir yapıya dönüşmesi, üst akıl destekli bu örgütün özellikle 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği kumpas soruşturma ve davalarıyla devleti tamamen ele geçirmeye odaklandı. 1999 yılında hakkında soruşturma açılır açılmaz ABD'ye firar eden Gülen'e karşılık üst akıl tarafından aynı süre zarfında PKK elebaşı Abdullah Öcalan Türkiye'ye teslim edildi. Bu tarihten itibaren Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk soruşturmalarıyla özellikle TSK'da kendi örgütü üyelerine alan açan FETÖ, 15 Temmuz 2016'ya kadar olan süreçte bu örgüt üyelerini sahaya sürerek, sonunda mağlup olacağı açık bir savaşa girişti.