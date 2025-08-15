Trend Galeri Trend Yaşam Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı bu akşam TV'de izleyiciyle buluşuyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan film, meraklıları tarafından konusu ve oyuncu kadrosu açısından araştırılıyor. 17 Kasım 2023'te ABD'de vizyona giren yapım, Açlık Oyunları serisinin devam filmi niteliğinde. Başrollerinde Tom Blyth, Rachel Zegler ve Josh Andres Rivera'nın yer aldığı film, heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte film hakkında tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.08.2025 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 17:15
Orijinal adı The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes olan Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Suzanne Collins'in 2020 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film, bu akşam ilk kez Star TV ekranında izleyiciyle buluşacak ve saat 20.00'de başlayacak. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı ne zaman çekildi ve konusu ne? İşte detaylar…

AÇLIK OYUNLARI KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu durumun ardından Snow, durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Suzanne Collins'in aynı adlı 2020 romanına dayanan, Michael Arndt'ın senaryosundan Francis Lawrence tarafından yönetilen yeni bir Amerikan bilimkurgu aksiyon filmi. Açlık Oyunları film serisinin bir ön bölümüdür ve serinin beşinci genel filmidir. Başrollerde Tom Blyth, Rachel Zegler, Josh Andres Rivera, Hunter Schafer, Jason Schwartzman ve Peter Dinklage var.

Filmin Amerika'da 17 Kasım 2023'te vizyona girmiştir.

OYUNCULAR
Tom Blyth
Rachel Zegler
Josh Andres Rivera
Hunter Schafer
Jason Schwartzman
Peter Dinklage

