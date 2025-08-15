Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

AÇLIK OYUNLARI KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Panem'in başına geçmesinden yıllar önce, 18 yaşındaki Coriolanus Snow'un hikayesini konu ediyor. Yakışıklı ve çekici bir genç olan Coriolanus Snow, Capitol'de gözden düşen, solmakta olan bir soyun son umududur. Onun hayatı, 10. Açlık Oyunları için mentor olarak seçildiğinde değişir. Snow, yoksul 12. Bölge'nin haraç kızı Lucy Gray Baird'e akıl hocalığı yapmakla görevlendirildiğinde büyük bir paniğe kapılır. Ancak Lucy, hasat töreni sırasında söylediği şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu durumun ardından Snow, durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Güçlerini birleştiren Snow ve Lucy'nin hayatta kalmak için zamana karşı yarışı, sonunda kimin ötücü kuş, kimin yılan olduğunu ortaya çıkaracaktır.