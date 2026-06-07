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ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI | Başvurular ne zaman, kimler başvuru yapabilir, şartlar ne?

Adalet Bakanlığı tarafından personel alımına ilişkin resmi ilan yayımlandı. 2026 yılında adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin personel istihdam edilecek.Başvuru tarihleri, şartlar ve kadro/branş dağılımına ilişkin detaylar ilanla birlikte netleşirken, alım süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların başlayacağı dönem ve başvuru yöntemine dair bilgiler de resmi duyuru üzerinden paylaşılacak.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 18:42
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI | Başvurular ne zaman, kimler başvuru yapabilir, şartlar ne?

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımı süreci başlıyor. Yayımlanacak ilanla birlikte adaylar başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımına odaklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, detayların Resmî Gazete ve Bakanlığın resmi sitesinde açıklanacağını duyurdu.Adaylar başvuru tarihi ve şartlarla ilgili ayrıntıları yakından takip ediyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI | Başvurular ne zaman, kimler başvuru yapabilir, şartlar ne?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Adalet Bakanlığı'na yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylar Resmi Gazete ve Bakanlık web sitesinde yayımlandı.

Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvurular tamamen elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, adliyelere şahsen gitmeye gerek kalmadan e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) vasıtasıyla online olarak müracaatlarını kolayca tamamlayabilirler.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI | Başvurular ne zaman, kimler başvuru yapabilir, şartlar ne?

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 15 bin personelin branş ve kadro dağılımı şu şekildedir:

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz Koruma Memuru: 4.508

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen ve Tekniker: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

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ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI | Başvurular ne zaman, kimler başvuru yapabilir, şartlar ne?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Haziran 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden;

-Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 60 ve daha yukarı puan almış olmak,

-Destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (hizmetli) pozisyonları için ise 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

h) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden;

-Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ADALET BAKANLIĞI