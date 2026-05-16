Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı hangi kadrolarda ne kadar yapılacak? Adalet Bakanı Gürlek Duyurdu!

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı hangi kadrolarda ne kadar yapılacak? Adalet Bakanı Gürlek Duyurdu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım süreci ön plana çıktı. Kamuda çalışmak isteyen adaylar "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım olacak?" gibi soruları merakla araştırıyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru ve destek personeli başta olmak üzere birçok kadro için gerçekleştirilecek alım süreci kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 11:33
Kamu personeli olma hayali kuran adayların sabırsızlıkla beklediği müjdeli haber geldi. Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılacak yeni istihdam planı, Bakanlık bünyesindeki iş gücünü güçlendirmeyi hedefliyor. Çeşitli destek personeli kadroları yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımında, hangi kadrolara alım yapılacağı da belli oldu. Böylece süreçle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken; başvuru şartları, kadro dağılımı ve tarih detayları arama motorlarında ilk sıralara yerleşti.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU!

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz."

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.

  • 5.259 zabıt kâtibi,
  • 4.508 infaz ve koruma memuru,
  • 1.300 destek personeli,
  • 1.041 mübaşir,
  • 900 icra kâtibi,
  • 524 koruma ve güvenlik görevlisi,
  • 410 psikolog,
  • 322 teknisyen,
  • 316 büro personeli,
  • 286 hemşire,
  • 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre Mayıs ayında yapılacağı öngörülüyor.

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
