Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alımı hangi kadrolarda ne kadar yapılacak? Adalet Bakanı Gürlek Duyurdu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım süreci ön plana çıktı. Kamuda çalışmak isteyen adaylar "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım olacak?" gibi soruları merakla araştırıyor. Zabıt katibi, infaz koruma memuru ve destek personeli başta olmak üzere birçok kadro için gerçekleştirilecek alım süreci kamuoyunun gündeminde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 11:33