ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI DETAYLARI: Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, koşullar neler?

Adalet Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; zabıt katibi, infaz koruma memuru, hemşire, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarında istihdam yapılacak. Başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylardan KPSS puanı istenecek; ayrıca uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı ve kadro-branş dağılımı