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Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır?
Resmi Gazete'de geçtiğimiz gün yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı bünyesine 900 personel alımı yapılacak. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, 'Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları' araştırması yapıyor. İşte detaylar;
Giriş Tarihi: 07.06.2026 16:15