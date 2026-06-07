Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl yapılır?

Sözlü sınavda Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) Alan bilgisi (40 puan),

b) Genel yetenek ve genel kültürü (20 puan),

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü (20 puan),

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati (20 puan), olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.