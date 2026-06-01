Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, belli oldu mu? 15 bin personel alımı için geri sayım!

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin kişilik personel alımı gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı istihdam planı kapsamında yapılacak sözleşmeli alımlarla adalet teşkilatının güçlendirilmesi hedefleniyor. Merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilecek personel için kadro, branş ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar bekleniyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2026 18:58
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 15 bin sözleşmeli personel alımının 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Başvuru tarihleri ve şartlar henüz netleşmese de ilan takviminin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden yapması öngörülüyor.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:

Kadro Adı

Alım Sayısı

Zabıt Katibi

5.259

İnfaz Koruma Memuru

4.508

Destek Personeli

1.300

Mübaşir

1.041

İcra Katibi

900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

524

Psikolog

410

Teknisyen

322

Büro Personeli

316

Hemşire

286

Sosyal Çalışmacı

90
PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 15 bin personel alımı açıklamasının ardından adaylar başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Bakanlık kaynaklarına göre başvuru kılavuzu üzerindeki çalışmalar sona yaklaşırken, kesin tarih henüz açıklanmadı. İlanın haziran ayından sonra Kamu İşe Alım Platformu ve e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2026

Adayların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için öncelikle 2024 KPSS sınavından geçerli bir puan almış olmaları gerekecek. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet kapısı üzerinden, diğer kadrolar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online olarak alınacak. Adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması temel şartlar arasında yer alıyor.

Toplamda 44 farklı unvanda personel istihdam edilecek. Başvuru şartları arasında genellikle KPSS puan şartı, yaş sınırı ve diğer genel şartlar bulunacak. Detaylı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tüm şartlar netleşecek. Bakan Gürlek, alımların adalet teşkilatına, yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını temenni ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
