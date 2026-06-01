Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, belli oldu mu? 15 bin personel alımı için geri sayım!

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin kişilik personel alımı gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı istihdam planı kapsamında yapılacak sözleşmeli alımlarla adalet teşkilatının güçlendirilmesi hedefleniyor. Merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilecek personel için kadro, branş ve başvuru takvimiyle ilgili detaylar bekleniyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına dair detaylar...
2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.
Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:
|
Kadro Adı
|
Alım Sayısı
|
Zabıt Katibi
|
5.259
|
İnfaz Koruma Memuru
|
4.508
|
Destek Personeli
|
1.300
|
Mübaşir
|
1.041
|
İcra Katibi
|
900
|
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|
524
|
Psikolog
|
410
|
Teknisyen
|
322
|
Büro Personeli
|
316
|
Hemşire
|
286
|
Sosyal Çalışmacı
|
90