ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı, personel ihtiyacını karşılamak üzere 5 bin yeni alım yapıyor. En çok kontenjan ayrılan zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadroları için sonuçların açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. Bunun yanı sıra bakanlık bünyesine hemşire, teknisyen ve destek personeli de alınacak. 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar şimdi gözlerini sonuçların duyurulacağı tarihe çevirdi. Peki, zabıt katibi ve infaz koruma memuru alım sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 11:10
Adalet Bakanlığı bu yıl 5 bin personel alımı yapacak. İlk etapta 1.500 zabıt katibi, 3.172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli alınacak. İnfaz koruma memuru adayları için sözlü/uygulamalı sınav düzenlenecek. İlan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sonuçlar cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacak. Peki, İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5 bin personel alımı için başvuru süreci 1-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde yapılacak alımlarda toplam 3.500 personel istihdam edilecek. Alımlar kapsamında; 3.172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli göreve başlayacak.

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri, cte.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Zabıt katipliği için başvuran adaylar ise 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Aday yoğunluğu olması halinde sınavların sonraki günlerde de devam etmesi mümkün. Bu nedenle, sözlü sınava katılacak adayların en geç Ağustos ayı sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

