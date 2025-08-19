Trend Galeri Trend Yaşam ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı, personel ihtiyacını karşılamak üzere 5 bin yeni alım yapıyor. En çok kontenjan ayrılan zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadroları için sonuçların açıklanması adaylar tarafından merakla bekleniyor. Bunun yanı sıra bakanlık bünyesine hemşire, teknisyen ve destek personeli de alınacak. 1-15 Ağustos tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar şimdi gözlerini sonuçların duyurulacağı tarihe çevirdi. Peki, zabıt katibi ve infaz koruma memuru alım sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?