Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 5 bin personel alımı için başvuru süreci sona erdi. Toplamda 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında kabul edildi. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar…