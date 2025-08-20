Trend Galeri Trend Yaşam Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 5 bin personel alımı için başvuru süreci sona erdi. Toplamda 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında kabul edildi. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:51
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı için 20 bin personel alımı yapacak. İlk etapta 5 bin kadro için başvurular alındı. En fazla kontenjan 1500 zabıt katibi ve 3172 infaz koruma memuru pozisyonlarına ayrıldı. Ayrıca 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli de istihdam edilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Ancak başvuru sonuçları henüz duyurulmadı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli olarak 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplamda 3 bin 500 personel istihdam edilecek.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi görevlendirilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

UYGULAMALI VE MÜLAKAT SINAVI YAPILACAK

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 5 bin personel alımı, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Adalet komisyonlarınca düzenlenecek sınava; 2024 KPSS'de lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

1500 ZABIT KATİBİ ALIMI İÇİN UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

b) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla; en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

c) Sözlü Sınav Tarihi;

Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.