Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte başvuru tarihleri!

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin kişilik personel alımı, kadro ve branş dağılımı ile başvuru süreci gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılında kamu sektöründe kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği alım sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam planı kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarıyla adalet teşkilatının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilecek personel için başvuru takvimi ve branş bilgileri bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 16:45
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 15 bin sözleşmeli personel alım sürecinin 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Başvuru tarihleri ve şartlar henüz netleşmemiş olsa da, ilan takviminin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Adayların başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE KADRO DAĞILIMI

2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:

Kadro Adı

Alım Sayısı

Zabıt Katibi

5.259

İnfaz Koruma Memuru

4.508

Destek Personeli

1.300

Mübaşir

1.041

İcra Katibi

900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

524

Psikolog

410

Teknisyen

322

Büro Personeli

316

Hemşire

286

Sosyal Çalışmacı

90
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında istihdam edilmesi planlanan pozisyonlara ilişkin resmi ilan henüz paylaşılmadı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya üzerinden yaptığı resmi açıklamaya göre, 15 bin sözleşmeli personel istihdam süreci 2026 yılı içerisinde kesin olarak tamamlanacak. Bakanlığın takvimine göre resmi ilan metninin ve kılavuzunun çok kısa bir süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör