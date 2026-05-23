Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte başvuru tarihleri!

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin kişilik personel alımı, kadro ve branş dağılımı ile başvuru süreci gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılında kamu sektöründe kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği alım sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam planı kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarıyla adalet teşkilatının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilecek personel için başvuru takvimi ve branş bilgileri bekleniyor.
2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.
Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:
|
Kadro Adı
|
Alım Sayısı
|
Zabıt Katibi
|
5.259
|
İnfaz Koruma Memuru
|
4.508
|
Destek Personeli
|
1.300
|
Mübaşir
|
1.041
|
İcra Katibi
|
900
|
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|
524
|
Psikolog
|
410
|
Teknisyen
|
322
|
Büro Personeli
|
316
|
Hemşire
|
286
|
Sosyal Çalışmacı
|
90