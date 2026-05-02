Adalet Bakanlığı'ndan flaş "sahte hesap" kararı! Sosyal medyada yeni dönem: e-Devlet şartı geliyor!

Şimdilerde bunların yerini stalk aldı. Yani, kendini belli etmeden kişinin profilinde gezinmek... Kimmiş, nerede çalışıyormuş, evli mi bekar mı, nerelerde geziyor, neler yiyor, nasıl bir evi var? Hepsini öğrenmek tek bir profil gezintisine bakıyor. Birini uzaktan görüp hakkında sonsuz bilgi sahibi olmanız sadece bir dakika sürüyor. Tabii, edindiğiniz bilgilerin hakikat olup olmadığı ise hep bir muamma! Çünkü kişi nasıl görünmek istiyorsa öyle bir profil oluşturuyor kendine... Yani kimse göründüğü gibi değil artık, bu yüzden sosyal medyada gezinirken uyanık olup her şeye inanmamanız gerekiyor.