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'Bira şişesi' canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti:" Amacım öldürmek değildi"

Adana'da "bira şişesi" attığı gerekçesiyle komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralanmıştı. Yakalanan katil zanlısının "Alkolün etkisindeydim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli de tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:56
’Bira şişesi’ canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti: Amacım öldürmek değildi

Adana'da 5 gün önce Mahmut Ayta'yı (45) kafasına 9 el ateş ederek öldüren Mehmet Yılmaz (38) yakalandı. Cinayet, Yılmaz'ın elindeki bira şişesini Ayta'nın çalışanı Efecan Kalaycı'ya (19) fırlatmasıyla çıkan tartışma sonucu işlendiği ortaya çıktı. Ayta'yı başından 9 kez vurarak öldüren katil zanlısı Yılmaz'ın ifadesinde "Amacım, öldürmek değildi. Kendimi korumak için ateş ettim. Olay anında alkollüydüm. Nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

’Bira şişesi’ canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti: Amacım öldürmek değildi

BİRA ŞİŞESİ FIRLATTI

Olay, 4 Ocak'ta Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübü işleten Mahmut Ayta'nın çalışanı Efecan Kalaycı iş yerini kapattıktan sonra anahtarı vermek için patronunun evine gitti. Bu sırada otomobiliyle sokağa giren Ayta'nın husumetli olduğu karşı komşusu Mehmet Yılmaz, iddiaya göre, Efecan Kalaycı'ya elindeki içki şişesini attı. Tepki gösteren Efecan Kalaycı ile Yılmaz ve yanındaki Salih Can Arıkan (19) arasında tartışma çıktı.

’Bira şişesi’ canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti: Amacım öldürmek değildi

BAŞINDAN 9 KEZ VURDU

Seslerini duyan Mahmut Ayta, eline aldığı bıçakla sokağa çıkınca tartışma büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Efecan Kalaycı, kolundan bıçaklandı. Eve çıkarak tabanca alan Mehmet Yılmaz, geri dönerek husumetlisi Mahmut Ayta'yı başından vurdu. Bununla yetinmeyen Yılmaz, Ayta'nın başına 8 el daha ateş etti. Yılmaz'ın elinden tabancayı alan Efecan Kalaycı, patronunu kurşun yağmuruna tutan kişiyi bacaklarından ve karnından vurarak yaraladıktan sonra kaçtı.

’Bira şişesi’ canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti: Amacım öldürmek değildi

3 ŞÜPHELİDE YAKALANDI

Mehmet Yılmaz, Salih Can Arıkan'ın yardımıyla bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde Ayta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arıkan ile Yılmaz'ı olay yerine yakın bir sokakta buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheli Kalaycı ise saklandığı eve yapılan baskında yakalandı.

’Bira şişesi’ canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti: Amacım öldürmek değildi

"ŞOK EDEN İFADE"

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet Yılmaz, ifadesinde, "Kendimi korumak için ateş ettim. Amacım, öldürmek değildi. Olay anında alkollüydüm. Nasıl oldu, hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz ile Salih Can Arıkan ve Efecan Kalaycı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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