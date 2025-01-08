'Bira şişesi' canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti:" Amacım öldürmek değildi"

3 ŞÜPHELİDE YAKALANDI

Mehmet Yılmaz, Salih Can Arıkan'ın yardımıyla bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde Ayta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arıkan ile Yılmaz'ı olay yerine yakın bir sokakta buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheli Kalaycı ise saklandığı eve yapılan baskında yakalandı.