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'Bira şişesi' canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti:" Amacım öldürmek değildi"
'Bira şişesi' canından etti! 9 el ateş eden katilin savunması yok artık dedirtti:" Amacım öldürmek değildi"
Adana'da "bira şişesi" attığı gerekçesiyle komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralanmıştı. Yakalanan katil zanlısının "Alkolün etkisindeydim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli de tutuklandı.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:56