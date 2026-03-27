Trend Galeri Trend Yaşam Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Adana'da 33 yaşındaki 2 çocuk annesi biyolog Dilan Öztürk, 3 yıl önce boşandığı eşi A.K. (34) tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu. Öfkeli adam daha sonra yerde kanlar içinde yatan kadının üzerinden otomobille geçip ezmeye çalışmak isterken komşuları tarafından engellendi. Öztürk, "Kendisi beni aldattı. Sürekli şiddet görüyordum. Benim kendisini aldattığımı söylüyor darp ediyordu. Kendisinden boşandım ve ama peşimi bırakmadı. boşandım ve ama peşimi bırakmadı. Sürekli arayarak 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 13:43