Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Adana'da 33 yaşındaki 2 çocuk annesi biyolog Dilan Öztürk, 3 yıl önce boşandığı eşi A.K. (34) tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu. Öfkeli adam daha sonra yerde kanlar içinde yatan kadının üzerinden otomobille geçip ezmeye çalışmak isterken komşuları tarafından engellendi. Öztürk, "Kendisi beni aldattı. Sürekli şiddet görüyordum. Benim kendisini aldattığımı söylüyor darp ediyordu. Kendisinden boşandım ve ama peşimi bırakmadı. boşandım ve ama peşimi bırakmadı. Sürekli arayarak 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu." dedi.