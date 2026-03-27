Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Adana'da 33 yaşındaki 2 çocuk annesi biyolog Dilan Öztürk, 3 yıl önce boşandığı eşi A.K. (34) tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla bacağından vuruldu. Öfkeli adam daha sonra yerde kanlar içinde yatan kadının üzerinden otomobille geçip ezmeye çalışmak isterken komşuları tarafından engellendi.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 27.03.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 13:43
Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Olay Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 26 Mart'ta meydana geldi. Biyolog Dilan Öztürk 8 yıl önce müteahhit A.K. ile evlendi. Eşinin şiddetlerine dayanamayan genç kadın 3 yıl önce aldatıldığı gerekçesiyle boşandı ve 5 ile 7 yaşındaki iki çocuğun velayeti mahkeme tarafından anneye verildi.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Ancak A.K., boşandığı eşinin peşini bırakmadı ve rahatsız etmeye başladı. Dilan Öztürk, polise başvurarak şikayetçi oldu. 11 Eylül 2025 tarihinde A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

"SELAM SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Önceki gün Dilan Öztürk, çocuklarını okula götürmek için evden çıktı. Bu sırada apartmanın yanındaki boşlukta saklanan A.K. çocuklarının gözü önünde Dilan Öztürk'e "Selam seni öldüreceğim" diye bağırdı.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Bunun üzerine apartman önündeki komşuları, kadına siper oldu. Çıkan arbedede A.K. tabancayla ateş edip eski eşini bacağından vurdu.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Daha sonra genç kadın yerde yatarken otomobiliyle üzerinden geçmek istedi ancak komşuları engel oldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, A.K. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

"OTOMOBİLLE ÜZERİMDEN GEÇECEKTİ"

Çocuklarının gözü önünde boşandığı eşi tarafından vurulan ve hastanede tedavisi süren Dilan Öztürk, "Kendisi beni aldattı. Sürekli şiddet görüyordum. Benim kendisini aldattığımı söylüyor darp ediyordu.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Kendisinden boşandım ve ama peşimi bırakmadı. Sürekli arayarak 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu. Sonunda beni vurdu. Yerde yatarken arabayla üzerimden geçmek istedi komşular engelledi.

Yer: Adana! Boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurdu: Otomobille ezmeye çalıştı

Beni vurmadan önce aşağı inen başka bir kadını beni zannedip onu vurmak istemiş. Ölmek istemiyorum. O caninin tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.