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Adana’da emekli çift canice katledilmişti! İfadesi kan dondurdu: Kolundaki bilezikleri de aldım

Adana'da emekli çift korkunç şekilde katledilmişti. Karaisalı İlçesinde meydana gelen emekli Mehmet Fevzi ve Elif Atay'ın evlerinde tabanca ile öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıkların kan donduran ifadeleri duyanları şoke etti. Sanık Oğuzhan Ünlü, duruşmada, "Annem hakkında yapılan dedikodu nedeniyle eve gelip, öldürdüm. Sonrasında 'olan oldu' diyerek Elif Atay'ın kolundaki bilezikleri de aldım" dedi. Ünlü'nün yeğeni de amcasını suçlayıp, "Ben araçta bekliyordum. Evden silah sesleri geldi. Ardından yanıma gelen amcam 'altınları vermeyince öldürdüm' dedi" diyerek, kendini savundu.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 18:18 PAYLAŞ