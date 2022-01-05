Adana’da emekli çift canice katledilmişti! İfadesi kan dondurdu: Kolundaki bilezikleri de aldım

Adana'da emekli çift korkunç şekilde katledilmişti. Karaisalı İlçesinde meydana gelen emekli Mehmet Fevzi ve Elif Atay'ın evlerinde tabanca ile öldürülmesine ilişkin davada sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıkların kan donduran ifadeleri duyanları şoke etti. Sanık Oğuzhan Ünlü, duruşmada, "Annem hakkında yapılan dedikodu nedeniyle eve gelip, öldürdüm. Sonrasında 'olan oldu' diyerek Elif Atay'ın kolundaki bilezikleri de aldım" dedi. Ünlü'nün yeğeni de amcasını suçlayıp, "Ben araçta bekliyordum. Evden silah sesleri geldi. Ardından yanıma gelen amcam 'altınları vermeyince öldürdüm' dedi" diyerek, kendini savundu.
Kent merkezinde yaşayan, bahçe işleri için Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'ndeki köy evinde bulunan emekli memur Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan 22 Mart 2021'de haber alamayan çocukları, durumu yakınlarına bildirip, kontrol etmelerini istedi.
Çiftin evine gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca jandarmayı aradı. Gelen ekipler eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
TABANCAYLA VURULMUŞLAR
Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Atay çiftinin cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedildi.
7 BİLEZİK ALINMIŞ!
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, evden 7 bileziğin alındığını belirledi. Ekiplerin, yaptığı çalışmayla yakalanan Oğuzhan Ünlü ile yeğeni Alperen Ünlü tutuklanarak cezaevine konuldu.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Oğuzhan Ünlü ve Alperen Ünlü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.