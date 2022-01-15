Adana'daki vahşetin detayları kan dondurdu! 7 aylık eşe SMS işkencesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 680 sokaktaki iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Tebarek Arbeş (20) 15 yaşında Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlendi.





9 Ocak günü Tebarek, ailesiyle görüşmek için cep telefonunu alıp görüşme yaptıktan sonra telefona mesaj geldi. Koca mesaj geldiği için eşinin kendisini aldattığından şüphelenip iple bağladığı 7 aylık hamile eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp edip, bıçakla da yaraladı. Ayrıca Mahmud, kadının vücudunda da sigara söndürdü.





Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.





Günlerce eşine işkence uygulayan Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı hamile eşini öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan ve yüzü tanınamaz hale gelen eşinin, bilincini kaybettiğini gören Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.



