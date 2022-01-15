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Adana'daki vahşetin detayları kan dondurdu! 7 aylık eşe SMS işkencesi

Adana'da yaşanan korkunç olayın detayları kan dondurdu. 7 Aylık hamile kadın, kocası tarafından telefonuna mesaj geldiği bahanesiyle 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde işkenceye uğradı. Kocası tarafından iple bağlanan kadın 4 gün boyunca türlü işkencelere maruz kalarak üzerinde sigara söndürüldü. Yaşadığı işkence sonucunda 7 aylık hamile kadın beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.

Giriş Tarihi: 15.01.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:12
Adana’da korkunç olay! 7 aylık eşe SMS işkencesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 680 sokaktaki iki katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Tebarek Arbeş (20) 15 yaşında Muhammed Rıza el-Mahmud (26) ile evlendi.

Adana’da korkunç olay! 7 aylık eşe SMS işkencesi

9 Ocak günü Tebarek, ailesiyle görüşmek için cep telefonunu alıp görüşme yaptıktan sonra telefona mesaj geldi. Koca mesaj geldiği için eşinin kendisini aldattığından şüphelenip iple bağladığı 7 aylık hamile eşini 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp edip, bıçakla da yaraladı. Ayrıca Mahmud, kadının vücudunda da sigara söndürdü.

Adana’da korkunç olay! 7 aylık eşe SMS işkencesi

Ayrıca kadının vücudundaki yaraların 5 gün öncesine ait olduğu bıçak izlerinin kabuk bağladığı da tespit edildi. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Mahmud, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Adana’da korkunç olay! 7 aylık eşe SMS işkencesi

Günlerce eşine işkence uygulayan Mahmud, 13 Ocak sabahı yeniden tartıştığı hamile eşini öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan ve yüzü tanınamaz hale gelen eşinin, bilincini kaybettiğini gören Mahmud, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Adana’da korkunç olay! 7 aylık eşe SMS işkencesi

Bu evlilikten çiftin 3 yaşında çocuğu oldu. Ancak koca evlendikten sonra karısının elindeki cep telefonu alıp sadece ailesiyle görüştüğü sıralarda vermeye başladı. Kıskançlık yüzenden Mahmud karısını sürekli dövmeye başladı.

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