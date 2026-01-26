Trend
Adana'dan takside kan donduran olay! Liseli gence takside dehşet anları: Her anı kameraya kaydettiler
Adana'da Miraç Taylan A. (19) çevrim içi oyunda tanışıp, küfürleştiği lise öğrencisi R.G'yi (17), yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırıp, yanındaki H.A.D. (17) ve Yiğit A. (22) ile alıkoyarak taksi ile boş bir araziye götürdü. Arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darbederken, Miraç Taylan A. da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan R.G.'nin şikayeti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 13:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:41