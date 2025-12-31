Adem Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu Adem Türkyılmaz’ın dizileri

ADEM TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Hakkında çok bilgi bulunmayan Adem Türkyılmaz'ın daha önce Kara Tahta gibi dizilerde yer aldığı biliniyor. Öte yandan aksiyon sahneleri ile ön plana çıkan Dağ ve Börü gibi yapımların kadrosunda da görülen Türkyılmaz şu anda Cennetin Çocukları dizisinde oynuyor.