Adem Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu Adem Türkyılmaz'ın dizileri
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Adem Türkyılmaz, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. Dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yarışacak olan Türkyılmaz'ın kariyeri ve hayatına dair bilgiler, yılbaşı özel yayını öncesi merak ediliyor. Peki; Adem Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:09