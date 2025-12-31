Trend Galeri Trend Yaşam Adem Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Lingo Türkiye konuğu Adem Türkyılmaz'ın dizileri

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Adem Türkyılmaz, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. Dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte yarışacak olan Türkyılmaz'ın kariyeri ve hayatına dair bilgiler, yılbaşı özel yayını öncesi merak ediliyor. Peki; Adem Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2025 21:09
Televizyon dünyasının genç kuşak oyuncularından Adem Türkyılmaz, 2025 yılını TRT 1'in yarışması Lingo Türkiye'de kapatıyor. Cennetin Çocukları dizisinde hayat verdiği "Çapa" karakteriyle tanınan oyuncu, bu kez kelime bilgisini sergileyeceği bir yarışma programıyla izleyici karşısına çıkacak. Peki, Adem Türkyılmaz kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde yer almıştır? İşte oyuncunun özgeçmişine dair detaylar.

ADEM TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Hakkında çok bilgi bulunmayan Adem Türkyılmaz'ın daha önce Kara Tahta gibi dizilerde yer aldığı biliniyor. Öte yandan aksiyon sahneleri ile ön plana çıkan Dağ ve Börü gibi yapımların kadrosunda da görülen Türkyılmaz şu anda Cennetin Çocukları dizisinde oynuyor.

Cennetin Çocukları dizisinde Çapa karakterine hayat veren oyuncunun rol aldığı diğer yapımlar şöyle:

2024 - Kara Ağaç Destanı (Adem)

2023 - Aybüke (Soner)

2022 - Kara Tahta (Turgut)

2020 - Tutunamayanlar (Gürbüz)

2018 - Börü

2016 - Dağ 2

