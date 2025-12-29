Trend Galeri Trend Yaşam Adı ilçe ama kendisi Büyükşehir! TÜİK Rakamları Açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi bakın hangisiymiş?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listede özellikle İstanbul'daki ilçelerin ağırlıkta olması dikkat çekerken, bazı ilçelerin nüfusu birçok ilden daha fazla. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri…

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:56
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. TÜİK verilerine göre listenin zirvesine İstanbul'dan bir ilçe yerleşirken, nüfusuyla tam 57 ili geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi…

İŞTE TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

Esenyurt 988.369

Çankaya 947.330

Şahinbey 946.812

Keçiören 932.128

Şehitkamil 888.696

Osmangazi 885.441

Küçükçekmece 789.033

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

Seyhan 786.931

Pendik 749.356

Ümraniye 727.819

TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSA SAHİP İLÇELERİ GÜNCEL LİSTESİ

Hemşin 2.422

Bayramören 2.362

Yenişarbademli 2.251

Otlukbeli 2.186

İnhisar 2.168

Han 2.164

Kofçaz 2.156

Kızılören 2.034

Yayladere 1.996

Yalıhüyük 1.678

TÜRKİYE'NİN 2024 NÜFUSU BELLİ OLDU

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

ERKEK VE KADIN NÜFUSU

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

YABANCI NÜFUS AZALDI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.