Trend Galeri Trend Yaşam Adı ilçe ama kendisi Büyükşehir! TÜİK Rakamları Açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi bakın hangisiymiş?

Adı ilçe ama kendisi Büyükşehir! TÜİK Rakamları Açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi bakın hangisiymiş?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Listede özellikle İstanbul'daki ilçelerin ağırlıkta olması dikkat çekerken, bazı ilçelerin nüfusu birçok ilden daha fazla. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri…

Giriş Tarihi: 29.12.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:56