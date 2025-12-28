Trend Galeri Trend Yaşam Adıyaman’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Pazartesi Adıyaman Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurdun doğu kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Adıyaman'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı arttı. Bu durum Adıyaman'da okullar tatil mi, son durum ne sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:44
Adıyaman'da kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, okulların durumu gündeme geldi. Yarın eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi, valilik açıklaması var mı?

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Konuya dair valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Geldiği takdir de haberimizde olacaktır.

ADIYAMAN'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Adıyaman'da kar yağışı bugün ve yarın etkili olacak. Salı günü itibarıyla güneşli havanın gelmesi bekleniyor.

