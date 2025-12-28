Trend
Galeri
Trend Yaşam
Adıyaman’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Pazartesi Adıyaman Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Adıyaman’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Pazartesi Adıyaman Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Yurdun doğu kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Adıyaman'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı arttı. Bu durum Adıyaman'da okullar tatil mi, son durum ne sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar;
Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:44