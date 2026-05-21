Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve hangi davalar görülüyor? 2026 Adli tatil takvimi

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı, avukatı ve yargı mensubunu yakından ilgilendiren 2026 adli tatil tarihleri resmi takvimle netlik kazandı. Her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında uygulanan yargısal ara, bu sene de adliyelerdeki dava süreçlerinin, duruşmaların ve yasal bildirim sürelerinin işleyiş takvimini değiştirecek.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 21:38
2026 yılında adalet mekanizmasının nefes alacağı toplu ara dönemi için geri sayım başladı. Yargı organlarının yasal çerçevede faaliyetlerine ara vermesini sağlayan bu süreç, davacı ve davalı konumundaki vatandaşların yasal hak kayıpları yaşamaması adına büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Mahkemelerin kapalı olacağı süreçte hangi işlemlerin yürütüleceği ise şimdiden merak konusu.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 102. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, Türkiye'de adli tatil her yıl aynı takvim diliminde uygulanmaktadır. 2026 yılı adli tatil başlangıç tarihi 20 Temmuz 2026 Pazartesi günüdür. Bu tarih itibarıyla adliyelerdeki genel duruşma düzenine ara verilecek, hakim ve savcıların toplu izin dönemi resmi olarak başlayacaktır.

2026 ADLİ TATİL TARİHLERİ

Yaklaşık 1,5 ay sürecek olan ve yargı sisteminin dinlenme dönemi olarak da bilinen bu süreç, 31 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi itibarıyla tamamlanacaktır. 43 günlük bu zaman diliminin ardından mahkemeler, savcılıklar ve icra daireleri yeniden tam kapasiteyle mesailerine geri dönecektir. Yeni adli yılın resmi açılışı ise 1 Eylül 2026 Salı günü gerçekleştirilecektir.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatil süresince adliyeler tamamen kapalı kalmaz; acil ve ivedi işlerin aksamaması adına nöbetçi mahkemeler görev yapar. Bu dönemde görülmeye devam eden istisnai dava ve işlemler şunlardır:

Her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri,

Nafaka davaları ile velayet ve vesayet işleri,

Tutuklu yargılamalar ve acil ceza soruşturmaları,

İş hukukundan doğan ivedi hizmet tespiti davaları,

Anlaşmalı boşanma davaları (mahkemenin uygun görmesi halinde).

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör