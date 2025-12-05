Trend
Galeri
Trend Yaşam
Adliye soygununda flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı: Katibin 49 günlük şeytani planı...
Adliye soygununda flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı: Katibin 49 günlük şeytani planı...
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki vurgunun zanlısı kâtip Erdal Timurtaş'ın gerçekleştirdiği 154 milyon liralık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alışveriş arabasıyla adliyeye gelen zanlı, siyah çöp poşetleriyle taksiye binip binadan ayrılıyor
Giriş Tarihi: 05.12.2025 06:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 06:35