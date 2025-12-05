Trend Galeri Trend Yaşam Adliye soygununda flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı: Katibin 49 günlük şeytani planı...

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki vurgunun zanlısı kâtip Erdal Timurtaş'ın gerçekleştirdiği 154 milyon liralık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alışveriş arabasıyla adliyeye gelen zanlı, siyah çöp poşetleriyle taksiye binip binadan ayrılıyor

Giriş Tarihi: 05.12.2025 06:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 06:35
SABAH, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki kâtibin soygunda alıp kayıplara karıştığı kilolarca ağırlıktaki ziynet eşyalarının görüntülerine ulaştı. Aylar önce bir soruşturma kapsamında yapılan operasyonda adli emanete alınan altın ve gümüşlerin, polisler tarafından çekildiği görüntüler yer aldı. Emanet deposunda saklanan yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün, bozdurulup soğuk cüzdan ile yurtdışına çıkarılmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili gözaltında olan diğer şüpheli Kemal Demir ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANININ GÖRÜNTÜLERİ
Öte yandan hırsızlık olayının nasıl gerçekleştiğine dair kamera kayıtları ortaya çıktı. Adli Emanet Bürosu'na boş alışveriş arabası ile giden Erdal Timurtaş, 154 milyon liralık ziyneti siyah çöp poşetlerine koyduktan sonra alışveriş arabasıyla dışarı çıktı. Kendisini bekleyen iki taksiye servet değerindeki ziyneti yükleyen Erdal Timurtaş daha sonra adliye içine dönüp alışveriş arabasını bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıktı ve izini kaybettirdi. Savcılık, durumun tespit edil mesinin ardından Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verdi. Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım sabahı saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi. Erdal Timurtaş'ın aldığı altınların, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 23 Eylül'de düzenlediği operasyonda el konulan altınlar olduğu öğrenildi. Söz konusu operasyonda, yabancı uyruklu kişileri usulsüz şekilde vatandaş yaptıkları belirlenen zanlıların adresleri tespit edilerek baskın yapılmış; toplam 116 şüpheli yakalanmıştı.

Örgütün kasası olarak değerlendirilen 3 döviz bürosu ve bir kuyumcuya işlem uygulanmış, 42 kilogram altın, 50 kilogram gümüş ile yaklaşık 50 milyon lira değerinde döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti. 5 şirkete kayyum atanırken, kara para aklama suçundan ayrı bir dosya açılmıştı. Operasyon kapsamında ele geçirilen tüm altın ve gümüşler, dönemin sorumlusu olan Erdal Timurtaş'ın soygunu 13 Kasım sabahı gerçekleştirdiği belirlenirken, adliye binasının girişinden tüm katlara kadar güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Adalet Bakanlığı, emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirdi. Adalet Bakanlığınca yürütülen denetimler Bakan Tunç'un talimatıyla artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde yapılacak.

EMANETTEKİ SİLAHLARI DA ÇALDILAR

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kaybolduğu belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Zabıt Kâtibi U.E., görevli olduğu dönemde gözetimi ve sorumluluğu altında bulunan silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım'da gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

OĞLUMU KULLANDILAR

SORUŞTURMA tüm yönleri ile devam ederken SABAH, ailenin Esenyurt'ta yaşadığı evi buldu. Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş, 5 katlı bir apartmanın yüksek giriş olan dairesinde iki çocuğu ile birlikte oturuyordu. Erdal Timurtaş'ın anne ve babası ise apartmanın en üst katında ikamet ediyor. Anne Türkan Timurtaş, oğlunun kullanıldığını belirterek şunları söyledi: "Benim oğlum adliyede temizlik işçisiydi. Benim oğlumu kullandılar, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu? Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar" dedi. Timurtaş ailesi ile aynı sokakta oturan bakkal Feyyaz Akgül de SABAH'a konuştu: "Erdal alışverişini benden yapardı. 3 ay önce İngiltere'den geldiler. İngiltere'ye bir gidip gelme durumları vardı. 'Bu mahallede bunu kim yapar?' diye sorsalar en son onları gösterirdim" dedi.