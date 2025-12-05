Adliye soygununda flaş detay! Görüntüler ortaya çıktı: Katibin 49 günlük şeytani planı...

OĞLUMU KULLANDILAR



SORUŞTURMA tüm yönleri ile devam ederken SABAH, ailenin Esenyurt'ta yaşadığı evi buldu. Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş, 5 katlı bir apartmanın yüksek giriş olan dairesinde iki çocuğu ile birlikte oturuyordu. Erdal Timurtaş'ın anne ve babası ise apartmanın en üst katında ikamet ediyor. Anne Türkan Timurtaş, oğlunun kullanıldığını belirterek şunları söyledi: "Benim oğlum adliyede temizlik işçisiydi. Benim oğlumu kullandılar, bu anahtarlar oğlumda ne arıyordu? Tek başına yapacak biri değil benim oğlum, onu kullandılar" dedi. Timurtaş ailesi ile aynı sokakta oturan bakkal Feyyaz Akgül de SABAH'a konuştu: "Erdal alışverişini benden yapardı. 3 ay önce İngiltere'den geldiler. İngiltere'ye bir gidip gelme durumları vardı. 'Bu mahallede bunu kim yapar?' diye sorsalar en son onları gösterirdim" dedi.