Adnan Oktar’ın 3 avukatından Özkan Yalım’a gece yarısı çıkartması! Cezaevinde 2 saatlik gizemli görüşme

Uşak Belediyesi'nde patlak veren ve gündeme bomba gibi düşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandalları bitmek bilmiyor. Yalım'ın cezaevindeki gece yarısı avukat görüşmesi gündem oldu. Adnan Oktar dosyasıyla bağlantılı 3 avukatın 2 saatlik ziyareti soru işaretlerini artırdı.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 27.04.2026 17:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet kapsamında tutuklanan Özkan Yalım'ın skandalları bitmiyor. Cezaevinde de rahat durmayan Yalım'ın dün gece yarısı yaptığı avukat görüşü gündeme bomba gibi düştü.

BİR GECE YARISI ZİYARETİ

26 Nisan 02:25 saatlerinde Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasının 3 avukatı H.D., E.A. ve H.İ.T.'nin Yalım'ı cezaevinde ziyaret ettiği öğrenildi.

2 saat süren ziyaretin 04:22 sıralarında sonlandığı bilgisine ulaşıldı. Gece ziyaretinin içeriği henüz bilinmiyor.

ÖRGÜTÜN HABERLEŞME AĞINDAKİ AVUKATLAR

Yapılan araştırmalar neticesinde avukatlar E.A. ve H.D.'nin Adnan Oktar Suç Örgütü kapsamında örgütsel haberleşmeyi sağladıkları öğrenildi.

H.D.'nin örgütün mektupla haberleşmesini sağlamak amacıyla içeriye kalem sokmaya çalıştığı ve hakkında iddianame düzenlendiği ortaya çıktı.

Diğer avukat H.İ.T.'nin ise örgüt içerisinde yer alan ve şüpheli konumda olan annesi vasıtasıyla faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.

PARTİSİNİN BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETMEDİ

Öte yandan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta Silivri'de olduğu ancak partisinin belediye başkanı Özkan Yalım'ı ziyaret etmediği öğrenildi.

