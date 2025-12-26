Trend Galeri Trend Yaşam AFAD 473 PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI: AFAD personel alımı ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur?

2026 yılı kapsamında personel istihdamını artırmayı hedefleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek kadrolar için başvuru koşulları ve branş dağılımları belli oldu. İlana başvurmak isteyen adaylar, başvuru süreci ve tarihleri hakkında detaylı bilgi arıyor. Peki, 2026 AFAD 473 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 26.12.2025 14:50
Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için AFAD'dan önemli bir duyuru geldi. 2026 yılı kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımıyla birlikte, farklı illerde görevlendirilecek kadrolar netlik kazandı. Başvuru sürecine ilişkin detaylar adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 AFAD personel alımı ne zaman, şartları neler, nasıl başvurulur?

AFAD 473 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2026 yılı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte alım yapılacak kadrolar, branşlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandı. İ

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AFAD personel alımı başvuruları 5 Ocak-12 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

AFAD personel alımı başvuruları Kariyer Kapısı'nın "www.kariyerkapisi.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden yapılacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Avukat (16): Merkez 5, Adıyaman 2, Balıkesir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Konya 1, Malatya 1, Osmaniye 1, Rize 1, Sakarya 1, Samsun 1

Elektrik Mühendisi (5): Merkez 1, Diyarbakır 1, Erzincan 1, İstanbul 1, Kayseri 1

Harita Mühendisi (1): Merkez 1

İnşaat Mühendisi (12): Merkez 2, Bolu 1, Hatay 4, Niğde 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tokat 1, Yozgat 1 Jeofizik Mühendisi (2): Hatay 1, Kahramanmaraş 1

Jeoloji Mühendisi (2): Amasya 1, Bilecik 1

Makine Mühendisi (7): Merkez 1, Bolu 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Konya 1, Tekirdağ 1

Veteriner Hekim (5): Merkez 1, Gaziantep 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1

Sosyal Çalışmacı (10): Gaziantep 1, Hakkari 1, İğdır 1, İstanbul 1, Kars 1, Kastamonu 1, Kayseri 1, Konya 1, Manisa 1, Tekirdağ 1

Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 45): Merkez 20, Bursa 2, Gaziantep 4, Hatay 7, Kayseri 4, Konya 4, Tekirdağ 4

Büro Personeli (Diğer Lisans Programları - 20): Merkez 20

Büro Personeli (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -11): Merkez 11

Diğer Sağlık Personeli (5): Gaziantep 1, Kahramanmaraş 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (151): Merkez 24, Adana 2, Afyonkarahisar 2, Aksaray 1, Ankara 1, Antalya 3, Balıkesir 1, Bingöl 5, Burdur 6, Bursa 1, Çanakkale 5, Denizli 5, Diyarbakır 1, Düzce 1, Elazığ 5, Erzincan 1, Erzurum 1, Gaziantep 9, İstanbul 6, İzmir 12, Kahramanmaraş 4, Kastamonu 4, Kayseri 4, Kırıkkale 1, Konya 4, Kütahya 4, Manisa 1, Muğla 5, Muş 2, Rize 5, Samsun 1, Sivas 1, Tekirdağ 12, Tokat 3, Trabzon 6, Van 1, Yalova 1

Destek Personeli (Aşçı - 4): Merkez 4

Destek Personeli (Bahçıvan - 2): Merkez 2

Destek Personeli (Şoför - CE Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 31): Merkez 8, Bursa 1, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Muş 1, Tekirdağ 5

Destek Personeli (Şoför - D Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 26): Merkez 5, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Tekirdağ 5

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - 98): Merkez 25, Bingöl 4, Burdur 5, Bursa 1, Çanakkale 1, Denizli 2, Elazığ 4, Gaziantep 5, İstanbul 3, Kastamonu 5, Kayseri 5, Konya 5, Kütahya 4, Malatya 6, Muğla 4, Rize 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tekirdağ 5, Tokat 1, Trabzon 8, Yalova 2

Teknisyen (20): Merkez 3, Bingöl 1, Burdur 1, Bursa 3, Çanakkale 1, Denizli 1, Elazığ 1, Gaziantep 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 2, Kastamonu 1, Kütahya 1, Muğla 1, Tokat 1, Trabzon 1

AFAD 473 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. 2025 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
7. Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
8. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
9. Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.
10. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)

