AFAD sözleşmeli personel alımı 2026: AFAD 473 personel alım kadro dağılımı ve başvuru takvimi belli oldu

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Avukat (16): Merkez 5, Adıyaman 2, Balıkesir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Konya 1, Malatya 1, Osmaniye 1, Rize 1, Sakarya 1, Samsun 1
Elektrik Mühendisi (5): Merkez 1, Diyarbakır 1, Erzincan 1, İstanbul 1, Kayseri 1
Harita Mühendisi (1): Merkez 1
İnşaat Mühendisi (12): Merkez 2, Bolu 1, Hatay 4, Niğde 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tokat 1, Yozgat 1 Jeofizik Mühendisi (2): Hatay 1, Kahramanmaraş 1
Jeoloji Mühendisi (2): Amasya 1, Bilecik 1
Makine Mühendisi (7): Merkez 1, Bolu 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Konya 1, Tekirdağ 1
Veteriner Hekim (5): Merkez 1, Gaziantep 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1
Sosyal Çalışmacı (10): Gaziantep 1, Hakkari 1, İğdır 1, İstanbul 1, Kars 1, Kastamonu 1, Kayseri 1, Konya 1, Manisa 1, Tekirdağ 1
Büro Personeli (Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 45): Merkez 20, Bursa 2, Gaziantep 4, Hatay 7, Kayseri 4, Konya 4, Tekirdağ 4
Büro Personeli (Diğer Lisans Programları - 20): Merkez 20
Büro Personeli (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -11): Merkez 11
Diğer Sağlık Personeli (5): Gaziantep 1, Kahramanmaraş 1, Kayseri 1, Konya 1, Tekirdağ 1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (151): Merkez 24, Adana 2, Afyonkarahisar 2, Aksaray 1, Ankara 1, Antalya 3, Balıkesir 1, Bingöl 5, Burdur 6, Bursa 1, Çanakkale 5, Denizli 5, Diyarbakır 1, Düzce 1, Elazığ 5, Erzincan 1, Erzurum 1, Gaziantep 9, İstanbul 6, İzmir 12, Kahramanmaraş 4, Kastamonu 4, Kayseri 4, Kırıkkale 1, Konya 4, Kütahya 4, Manisa 1, Muğla 5, Muş 2, Rize 5, Samsun 1, Sivas 1, Tekirdağ 12, Tokat 3, Trabzon 6, Van 1, Yalova 1
Destek Personeli (Aşçı - 4): Merkez 4
Destek Personeli (Bahçıvan - 2): Merkez 2
Destek Personeli (Şoför - CE Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 31): Merkez 8, Bursa 1, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Muş 1, Tekirdağ 5
Destek Personeli (Şoför - D Sınıfı Ehliyet Sahibi Olanlar - 26): Merkez 5, Gaziantep 5, Hatay 1, Kayseri 5, Konya 5, Tekirdağ 5
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi - 98): Merkez 25, Bingöl 4, Burdur 5, Bursa 1, Çanakkale 1, Denizli 2, Elazığ 4, Gaziantep 5, İstanbul 3, Kastamonu 5, Kayseri 5, Konya 5, Kütahya 4, Malatya 6, Muğla 4, Rize 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tekirdağ 5, Tokat 1, Trabzon 8, Yalova 2
Teknisyen (20): Merkez 3, Bingöl 1, Burdur 1, Bursa 3, Çanakkale 1, Denizli 1, Elazığ 1, Gaziantep 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 2, Kastamonu 1, Kütahya 1, Muğla 1, Tokat 1, Trabzon 1