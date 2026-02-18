Trend
Galeri
Trend Yaşam
Afyonkarahisar sahur vakti 2026: Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati saat kaçta?
Afyonkarahisar sahur vakti 2026: Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati saat kaçta?
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Afyonkarahisar'da sahur vakti ve iftar vakti saatleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Afyonkarahisar İmsakiye 2026 takvimiyle sahur ve iftar saatleri netleşirken, ilk sahurun hangi saatte yapılacağı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 17:28