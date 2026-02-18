Trend Galeri Trend Yaşam Afyonkarahisar sahur vakti 2026: Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati saat kaçta?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Afyonkarahisar'da sahur vakti ve iftar vakti saatleri gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Afyonkarahisar İmsakiye 2026 takvimiyle sahur ve iftar saatleri netleşirken, ilk sahurun hangi saatte yapılacağı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 17:28
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala Afyonkarahisar'da imsakiye heyecanı yaşanıyor. Sahur saati, iftar vakti ve ezan saatleri belli olurken, vatandaşlar Ramazan boyunca oruç düzenini bu saatlere göre planlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Afyonkarahisar başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu.

19 Şubat Perşembe gününe denk gelen Ramazan ayında Afyonkarahisar iftar ve sahur saatleri şöyle;

  • Ramazan ayının 1. günü (19 Şubat Perşembe)
  • Afyonkarahisar Sahur (İmsak) Vakti: 06:15
  • Afyonkarahisar İftar Vakti: 18:46

Afyonkarahisar 29 günlük imsakiye için tıklayınız

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet, orucun sahih olması için şarttır ve kalben yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin dil ile ifade edilmesi de sünnettir. Ramazan orucu gibi belirli günlerde tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.

Ramazan orucuna niyet örneği:
"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya."

Diyanet'e göre Ramazan orucunda niyet, iftar vaktinden sonra sahur vaktine kadar edilebilir. Ancak unutarak niyet etmeyenler, öğle vaktine kadar niyetlerini getirebilirler.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün | 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün | 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün | 22 Mart 2026 Pazar

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.