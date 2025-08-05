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Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracı için merakla beklenen Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı netleşti. 1 Temmuz 2024'te sona eren yüzde 25'lik zam sınırının ardından, serbest piyasada kira artışları yeniden enflasyona göre belirleniyor. Peki, Ağustos 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilecek? İşte güncel oran ve detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 16:28
Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişi için kritik veri açıklandı. TÜİK, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu ve bu veriler ışığında Ağustos 2025 kira artış oranı netleşti. Peki Ağustos ayında geçerli olacak kira zam oranı kaç oldu? Ev sahipleri hangi oranda artış yapabilecek? İşte, Ağustos ayı kira zam oranı hesaplama.

Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Temmuz ayının enflasyon verileri açıklandı, buna göre ağustos ayında uygulanabilecek tavan kira zam oranı 41,13 oldu

Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

  • Ocak: 56,35
  • Şubat: 53,83
  • Mart: 51,26
  • Nisan: 48,73
  • Mayıs: 45,80
  • Haziran: 43,23
  • Ağustos: 41,13
Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?
Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 olarak TÜİK tarafından tespit edildi. Böylece kira kontrat süresi Temmuzda dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2025

* Örnek Konut Kirası: 30.000 TL
* Kira Artış Oranı: 41,13
* 2025 Kira Artış Tutarı: 12,339
* 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 42,339

Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?