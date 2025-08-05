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Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracı için merakla beklenen Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira artış oranı netleşti. 1 Temmuz 2024'te sona eren yüzde 25'lik zam sınırının ardından, serbest piyasada kira artışları yeniden enflasyona göre belirleniyor. Peki, Ağustos 2025 kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilecek? İşte güncel oran ve detaylar...