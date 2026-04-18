Ağzını şapırdatanlara dayanamayanlar dikkat! Meğer genlerinizin "imdat" sesiymiş: %18'den misiniz?

Bazıları için sakız çiğneme sesi sadece basit bir gürültüdür; ancak bazıları için bu ses, kontrol edilemez bir öfke patlamasına veya derin bir panik duygusuna neden olabilir. Eğer siz de nefes alma, höpürdetme veya çiğneme seslerinden nefret ediyorsanız, bu durum sadece "huysuzluk" veya "hassaslık" olmayabilir. Bilim dünyasından gelen son haberler, bu durumun arkasında çok daha derin, karanlık ve genetik bir neden yattığını gösteriyor. İşte milyonlarca insanı yakından ilgilendiren o çarpıcı araştırmanın detayları...

Giriş Tarihi: 18.04.2026 12:40 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 12:41