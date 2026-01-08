Trend Galeri Trend Yaşam Ahmet–Ayşe tarihe karıştı! Duyan bir daha soruyor...İşte ünlülerin çocuklarına verdiği 10 sıradışı isim

Ahmet–Ayşe tarihe karıştı! Duyan bir daha soruyor...İşte ünlülerin çocuklarına verdiği 10 sıradışı isim

Ahmet ve Ayşe gibi klasik isimler yerini çoktan tarihe karıştırdı. Ünlü isimlerin çocuklarına verdiği sıra dışı isimler hem anlamlarıyla hem de hikayeleriyle dikkat çekiyor. Bu isimleri duyanlar şaşkınlıkla internete koşarken, yeni isim modası gündem olmayı sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 12:12 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:24
KURT EFE (KIVANÇ TATLITUĞ & BAŞAK DİZER)

Listenin başında tabii ki Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren, Türkiye'nin en yakışıklı babalarından Kıvanç Tatlıtuğ var.

Oğluna "Kurt Efe" ismini veren Tatlıtuğ, "Kurt" isminin kendileri için özel bir anlamı olduğunu, ilişkilerinin başladığı diziden (Kurt Seyit ve Şura) esinlendiklerini söylemişti.

SORA (İREM HELVACIOĞLU & URAL KASPAR)
Ural Kaspar ile hayatını birleştiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ekim 2025'te dünyaya gelen kızına "Sora" ismini vererek herkesi şaşırttı.

Japonca kökenli olan bu isim "Gökyüzü" anlamına geliyor. Kulağa son derece modern ve mistik geliyor, değil mi?

BLUES (KARSU & MİKE SCHRAMA)
Sanatçı Karsu, 2025'in en dikkat çeken tercihlerinden birini yaptı.

Bebeğine hem müzikal kökenlerini hem de evrenselliği simgeleyen "Blues" adını verdi.

şarkıcı "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama." ifadelerini kullanmıştı.

LALİN (SİNEM KOBAL & KENAN İMİRZALIOĞLU)

İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına koyduğu bu isim, eski dilde *"Yakut kırmızısı"* anlamına geliyor.

Kulağa oldukça naif gelmesi sebebiyle bu isimden sonra Lalin ismi patlama yaptı.

JAN ASYA (GUPSE ÖZAY & BARIŞ ARDUÇ)
Aslında biraz daha eski olsa da etkisi hala sürüyor!

Gupse Özay'ın Çerkes kökenlerine selam gönderen Jan ismi; "Atak, çevik, çalışkan ve asil soylu" demek. Yanına eklenen "Asya" ile tam bir karakteristik isim olmuş.

MARSEL (CANSU TOSUN & ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)

Vartolu karakteriyle gönüllere taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, oğluna "Marsel" ismini verdi.

Bu isim; *"Güneş ışığı"* ve *"Güçlü"* anlamlarını taşıyor.

MYLAN (MELİSA ASLI PAMUK & YUSUF YAZICI)
Ocak 2025'te dünyaya gelen minik Mylan, listemizin en modernlerinden.

Mylan; köken olarak "düzgün, temiz ve sevilen" anlamlarını taşıyor. Futbol ve magazin dünyasını birleştiren bu bebek, ismiyle şimdiden bir ikon.

RUMİ (ATİYE & EROL SEBEBCİ)
Atiye'nin kızına verdiği Rumi ismi, Anadolu'nun derinliklerine bir saygı duruşu niteliğinde.

"Anadolu'ya bağlı olan, Anadolu'da yaşayan" anlamına gelen bu isim, mistik havasıyla listedeki yerini alıyor.

NOVA (ECE ÇEŞMİOĞLU & TANER ÖLMEZ)

Genç çiftin kızlarına verdiği *Nova* ismi Latin kökenli.

Anlamı ise astronomi meraklılarını cezbediyor: *"Aniden parlayan yıldız."*

KARAN (FAHRİYE EVCEN & BURAK ÖZÇİVİT)

Özçivit çiftinin ilk göz ağrısı Karan'ın ismi, duyulduğu andan itibaren trend listelerine girdi.

Karan: kahraman, yürekli ve karanlık gece anlamlarına geliyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid'in basketbol alt yapısına transfer oldu.

Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.