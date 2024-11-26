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AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

Yılın son günlerinde, Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin sona erip ermediği konusu gündemde yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu program, ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca düzenli olarak nakdi destek sağlıyordu. Daha önce Haziran 2023'te bitmesi öngörülen ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, yardımlar tekrar uzatılır mı? İşte merak edilen tüm detaylar...