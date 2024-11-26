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AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

Yılın son günlerinde, Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin sona erip ermediği konusu gündemde yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu program, ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca düzenli olarak nakdi destek sağlıyordu. Daha önce Haziran 2023'te bitmesi öngörülen ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla uzatılmıştı. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, yardımlar tekrar uzatılır mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:37
AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

Yılın sonuna yaklaşırken, ihtiyaç sahibi hanelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Aile Destek Programı ödemelerinin bitiş tarihi merak konusu oldu. Kasım ayında, dört farklı gelir grubuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Programın yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklansa da Aralık ayı itibarıyla ödemelerin devam edip etmeyeceği ve kesin bitiş tarihi merak konusu. Peki, aile destek ödemeleri uzatılır mı, ne zaman bitiyor, Aralık ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Ancak programın sosyal ve ekonomik koşullara göre yeniden değerlendirilmesi mümkün olabilir. Yardımların uzatılması halinde, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam etmesi bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİŞ TARİHİ 2024! Aile Destek ödemesi ne zaman bitiyor, tekrar uzatılır mı, Aralık ayında yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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