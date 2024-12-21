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Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: “Beni döv, döv…”

Aksaray'da meydana gelen ilginç olayda aile içi çıkan tartışmada taraflardan biri diğerini şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ifade için merkeze götürmek isteyince beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı: "Beni döv, döv…"

İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2024 20:49 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:23
Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: Beni döv, döv…

Akıllara durgunluk veren olay, Aksaray'da bulunan bir apartmanda yaşandı.

Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: Beni döv, döv…

Edinilen bilgiye göre, aile içinde çıkan tartışma seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: Beni döv, döv…

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: Beni döv, döv…

Aile bireylerinin birbirinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şahısları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürmek istedi.

Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: Beni döv, döv…

"YAV BENİ DÖV ABİ, DÖV"

Daireden dışarıya çıkarılan taraflardan biri olan S.Y. (31), polis aracının yanına geldiğinde kendisini araca bindirmek isteyen polis memuruna, "Beni döv, döv. Bak vallahi beni döv. Yav beni döv abi döv" diyerek adeta yalvardı. Uzun süre dil döken polis ekipleri bir süre sonra şahsı ikna ederek polis aracına bindirmeye razı ederken, şahıs o sırada gelen komşusundan da helallik almadan araca binmedi. Komşusundan da helallik alan şahıs polis aracına binerek ekiplerce ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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