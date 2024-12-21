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Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: “Beni döv, döv…”
Aile içi çıkan tartışma karakolda bitti… Polisler neye uğradığını şaşırdı: “Beni döv, döv…”
Aksaray'da meydana gelen ilginç olayda aile içi çıkan tartışmada taraflardan biri diğerini şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ifade için merkeze götürmek isteyince beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı: "Beni döv, döv…"
Giriş Tarihi: 21.12.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:23