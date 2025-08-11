Trend
AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı
ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aile Saadeti, kısa sürede izleyicilerden tam not alarak dikkatleri üzerine çekti. Sinehane imzası taşıyan dizinin proje tasarımı ve senaryosu, usta kalem Burak Aksak tarafından yazılırken; yönetmenliğini deneyimli isim Selçuk Aydemir üstleniyor. 11 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanacak yeni bölümüyle Aile Saadeti, ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte dizinin yeni bölümünü izleyebileceğiniz ATV ekranı…
Giriş Tarihi: 11.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:33