Trend Galeri Trend Yaşam AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aile Saadeti, kısa sürede izleyicilerden tam not alarak dikkatleri üzerine çekti. Sinehane imzası taşıyan dizinin proje tasarımı ve senaryosu, usta kalem Burak Aksak tarafından yazılırken; yönetmenliğini deneyimli isim Selçuk Aydemir üstleniyor. 11 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanacak yeni bölümüyle Aile Saadeti, ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte dizinin yeni bölümünü izleyebileceğiniz ATV ekranı…

Giriş Tarihi: 11.08.2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:33
AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Aile Saadeti, yayın hayatına başladığı günden bu yana samimi hikayesi ve eğlenceli sahneleriyle beğeni topluyor. Burak Aksak'ın kaleme aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi; her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekran başına davet ediyor. Renkli karakterleri, sıcak aile ilişkileri ve duygusal anlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aile Saadeti, hem kahkaha attırıyor hem de yürekleri ısıtıyor. İşte ATV üzerinden Aile Saadeti yeni bölüm izleme sayfası…

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

Aile bağlarını ve çatışmaları hem komik hem de duygusal bir dille ele alan bu hikâye, izleyicilere ailece keyifli vakit geçirebilecekleri eğlenceli bir seyir imkanı sunuyor.

İşte, dizinin yeni bölümlerini aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

AİLE SAADETİ SON BÖLÜM İZLE

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur.

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez.

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur.

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür.

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer.

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar.

AİLE SAADETİ 9. BÖLÜM İZLE: 11 Ağustos 2025 ATV dizi ekranı ile Aile Saadeti yeni bölüm izleme ekranı

Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür.