Trend Galeri Trend Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 26 Aralık'ta tamamlandı. 3 bin personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorularına yanıt arıyor. İşte ilana ilişkin detaylar ve sonuç tarihi hakkında son durum.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 11:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce kişi ilana başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde başvuru alımları sona ererken sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde 3 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

15 Aralık'ta başlayan başvuru süreci 26 Aralık'ta tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Geçmiş yıllardaki alımlar göz önüne alındığında, başvuru inceleme sürecinin yaklaşık 2-3 hafta sürdüğü biliniyor. Bu kapsamda sonuçların 2026 Ocak ayının ilk yarısında ilan edilmesi muhtemel görünüyor.

Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Başvuru Değerlendirilme Süreci

a) Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

b) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

c) Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

d) Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

Yerleştirmeler Nasıl Yapılacak?

a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)       

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.