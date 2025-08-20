Trend Galeri Trend Yaşam AJet ucuz bilet kampanyası 2025: Her şey dahil 9 Euro'ya biletler... AJet indirimli bilet tarihleri ne zaman, hangi rotalara?

AJet, sadece 2 gün sürecek kampanyasıyla yurt dışı uçuşlarını her şey dahil 9 dolardan satışa sundu. Kampanyada 8 kg kabin bagajı ücretsiz, 10 kg ek bagaj 5 euro, 20 kg ek bagaj ise 9 euroya alınabilecek. Yaz seyahatini planlayanlar, indirimli biletleri AJet üzerinden satın alabiliyor.İşte, 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:39
Seyahat tutkunları, AJet'in yeni kampanyasının detaylarını merak ediyor. 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunulan fırsat, Türkiye çıkışlı direkt yurt dışı seferlerinde geçerli olacak. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyada bilet satış süreci resmen başladı.Uygun fiyata uçma şansı yakalamak isteyenler, AJet'in 2025 indirimli bilet tarihleri ve uçuş rotalarını araştırıyor.İşte AJet indirimli fiyatları ve rotalar...

AJET İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA!

AJet'in kampanyası, İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Danimarka, Macaristan, Hollanda ve İsveç uçuşlarını kapsıyor. 8 kg kabin bagajı dahil, 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla sunulan biletler; 20-22 Ağustos tarihlerinde satışta olacak. Seyahat dönemi ise 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026.

OLANAKLAR

Kampanya kapsamında 112 bin 224 koltuk bulunuyor. 8 kg kabin bagajı ücretsiz; 10 kg ek bagaj 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ise 9 euro olarak ücretlendiriliyor.

AJET KAMPANYA BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

AJet'in indirimli biletleri, AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden satışa sunuluyor.

ÜLKE

KALKIŞ

VARIŞ

FİYAT

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 GBP'dan başlayan fiyatlarla

Belçika

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Danimarka

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Macaristan

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsveç

Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

19 GBP'dan başlayan fiyatlarla
ÜLKE

KALKIŞ

VARIŞ

FİYAT

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

9 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Macaristan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

19 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Avusturya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Belçika

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Birleşik Krallık

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Danimarka

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

İsveç

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)

29 EUR'dan başlayan fiyatlarla

Hollanda

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

39 EUR'dan başlayan fiyatlarla