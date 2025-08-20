AJet ucuz bilet kampanyası 2025: Her şey dahil 9 Euro’ya biletler... AJet indirimli bilet tarihleri ne zaman, hangi rotalara?

AJet, sadece 2 gün sürecek kampanyasıyla yurt dışı uçuşlarını her şey dahil 9 dolardan satışa sundu. Kampanyada 8 kg kabin bagajı ücretsiz, 10 kg ek bagaj 5 euro, 20 kg ek bagaj ise 9 euroya alınabilecek. Yaz seyahatini planlayanlar, indirimli biletleri AJet üzerinden satın alabiliyor.İşte, 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar...
ÜLKE
KALKIŞ
VARIŞ
FİYAT
Avusturya
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Avusturya
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Hollanda
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre
Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Birleşik Krallık
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
9 GBP'dan başlayan fiyatlarla
Belçika
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Danimarka
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Hollanda
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Macaristan
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsveç
Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Birleşik Krallık
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
19 GBP'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
9 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Almanya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Avusturya
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Birleşik Krallık
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Cenevre - Cenevre Cointrin Havalimanı (GVA)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsviçre
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Macaristan
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
19 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Avusturya
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Belçika
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Birleşik Krallık
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Danimarka
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Hollanda
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
İsveç
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
Stockholm - Stockholm Arlanda Havalimanı (ARN)
29 EUR'dan başlayan fiyatlarla
Hollanda
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
39 EUR'dan başlayan fiyatlarla