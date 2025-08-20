Trend Galeri Trend Yaşam AJet ucuz bilet kampanyası 2025: Her şey dahil 9 Euro'ya biletler... AJet indirimli bilet tarihleri ne zaman, hangi rotalara?

AJet, sadece 2 gün sürecek kampanyasıyla yurt dışı uçuşlarını her şey dahil 9 dolardan satışa sundu. Kampanyada 8 kg kabin bagajı ücretsiz, 10 kg ek bagaj 5 euro, 20 kg ek bagaj ise 9 euroya alınabilecek. Yaz seyahatini planlayanlar, indirimli biletleri AJet üzerinden satın alabiliyor.İşte, 2025 AJet indirimli bilet tarihleri ve rotalar...