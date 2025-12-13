AKARYAKIT FİYATLARI | Motorin ve benzin üst üste değişiyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt fiyatları bilindiği üzere Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Kasım ayında motorine 2 lira 44 TL ile 2 lira 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 73 kuruş indirim yapılmıştı. LPG fiyatları ise Aralık ayı başında 80 kuruş zamlandı.