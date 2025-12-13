Trend
AKARYAKIT FİYATLARI | Motorin ve benzin üst üste değişiyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini araştırmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile motorinin ardından benzinde de değişim beklentisi oluştu. Peki 13 Aralık akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:08