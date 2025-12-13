Trend Galeri Trend Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI | Motorin ve benzin üst üste değişiyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini araştırmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile motorinin ardından benzinde de değişim beklentisi oluştu. Peki 13 Aralık akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:08
Petrol piyasası, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bitirilmesi için süren diplomatik çabalar ve Fed tarafından açıklanan politika faizi kararıyla dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrolün 61 doların altına inmesi akaryakıt fiyatlarını hareketlendirdi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası özel ve ticari araç sahipleri ve nakliye firmaları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İşte ayrıntılar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt fiyatları bilindiği üzere Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Kasım ayında motorine 2 lira 44 TL ile 2 lira 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 73 kuruş indirim yapılmıştı. LPG fiyatları ise Aralık ayı başında 80 kuruş zamlandı.

Motorinin litresine son olarak bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2.03 TL indirim yapıldı. Motorinin litresi İstanbul'da 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya geriledi. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düştü.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzinin litresinde de 2 lira 2 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Fiyat değişimi Salı gününden itibaren geçerli olacak. İndirimin ardından benzinin litre fiyatın 52 lira seviyelerine kadar gerileyecek.

13 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzinin litresi: 54,40 TL
Motorinin litresi: 53,05 TL
LPG: 28,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzinin litresi: 54,25 TL
Motorinin litresi: 52,90 TL
LPG: 27,88 T

Ankara
Benzinin litresi: 55,26 TL
Motorinin litresi: 54,08 TL
LPG: 28,40 TL

İzmir
Benzinin litresi: 56,60 TL
Motorinin litresi: 54,42 TL
LPG: 28,33 TL