Trend Galeri Trend Yaşam Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7'lik depremde bile hasar almayan o evler!

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7'lik depremde bile hasar almayan o evler!

Bir akıllı telefon fiyatına sadece bir haftada ev sahibi olabileceğinizi ve bu evin dünyanın en yıkıcı depremlerinden birine bile meydan okuyabileceğini söylesek ne düşünürdünüz? Kulağa bir bilimkurgu filmi veya asılsız bir internet efsanesi gibi gelse de, Myanmar'da yaşanan korkunç felakette dimdik ayakta kalan bu yapılar tüm ezberleri yerle bir ediyor! Gelin, hiçbir laboratuvar testinin tam olarak ölçemeyeceği gerçek bir doğa sınavından yüz akıyla çıkan bu mucizevi evlerin akılalmaz sırrına birlikte göz atalım.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:40