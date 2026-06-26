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Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7'lik depremde bile hasar almayan o evler!

Bir akıllı telefon fiyatına sadece bir haftada ev sahibi olabileceğinizi ve bu evin dünyanın en yıkıcı depremlerinden birine bile meydan okuyabileceğini söylesek ne düşünürdünüz? Kulağa bir bilimkurgu filmi veya asılsız bir internet efsanesi gibi gelse de, Myanmar'da yaşanan korkunç felakette dimdik ayakta kalan bu yapılar tüm ezberleri yerle bir ediyor! Gelin, hiçbir laboratuvar testinin tam olarak ölçemeyeceği gerçek bir doğa sınavından yüz akıyla çıkan bu mucizevi evlerin akılalmaz sırrına birlikte göz atalım.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:40
Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Mart 2025'te Myanmar'ın orta kesimlerindeki Mandalay bölgesini vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, arkasında büyük bir yıkım ve devasa bir enkaz bıraktı.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Yıllarca süren çalışmalarla dikilen ağır betonarme binaların kağıt gibi katlandığı, binlerce insanın evsiz kaldığı bu trajik felaket tablosunun tam ortasında, hiçbir hasar almadan ayakta kalmayı başaran 26 özel yapı vardı. Yangon merkezli Blue Temple mimarlık stüdyosu tarafından hayata geçirilen "Housing NOW" (Şimdi Konut) projesine ait bu bambu evler, ucuz ve dayanıklı sosyal konutların sadece bir hayal olmadığını tüm dünyaya somut bir şekilde kanıtladı.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Bu yenilikçi yapıların en dikkat çekici özelliklerinden biri, maliyetinin yalnızca 1.000 ila 1.300 dolar arasında değişmesi; yani günümüzde standart bir akıllı telefonun satış fiyatına denk gelmesi. Ağır iş makinelerine, pahalı inşaat şirketlerine veya aylarca süren şantiye süreçlerine ihtiyaç duyulmuyor.

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Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Küçük çaplı bambu demetlerinin modüler bir sistemle birleştirilmesi sayesinde yapılar sadece yedi gün içinde ayağa kaldırılabiliyor. Her evin yanında verilen adım adım, görsel ağırlıklı montaj kılavuzu sayesinde afetzedeler kendi evlerini basit el aletleriyle ve yerel halkın dayanışmasıyla kolayca kurabiliyor.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

BETONUN ÇÖKTÜĞÜ YERDE BAMBUNUN ESNEK ZAFERİ

Peki, bu kadar hafif, ekonomik ve gösterişsiz duran bir yapı, 7.7 büyüklüğündeki devasa bir sarsıntıdan nasıl tek bir çatlak dahi almadan kurtulabildi? İşin sırrı kesinlikle şans değil; mükemmel bir mühendislik zekası ve malzemenin doğal özelliklerinin doğru kullanılması. Blue Temple ekibi, bambu demetlerini sıkıca birbirine bağlayıp örerek, depremin yarattığı muazzam mekanik yükü tek bir kırılma noktasına toplamak yerine, tüm duvarlara ve çatı sistemine eşit olarak dağıtan bir taşıyıcı iskelet tasarladı.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!
  • Esneklik Güçtür: Bambu, doğası gereği son derece hafif, lifli ve esnek bir malzemedir.
  • Enerji Emilimi: Katı ve rijit beton yapılar şiddetli sarsıntılarda enerjiyi atamayarak aniden çatlayıp yıkılırken, bambu evler zemin hareketiyle birlikte esneyip sallanarak yeraltından gelen devasa enerjiyi emiyor.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Geleneksel yerel zanaat bilgisiyle modern dijital mimari tasarımın kusursuz birleşimi olan bu yapılar, sarsıntıya inatla direnip kırılmak yerine, onunla birlikte hareket edip tehlike geçtikten sonra tekrar eski formuna dönecek şekilde kurgulanmış durumda.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

SADECE BİR EV DEĞİL, TOPLUMSAL BİR KALKINMA MODELİ

Mandalay'daki sarsıcı depremden sapasağlam çıkan 26 ev, bu projenin tüm dünyada yankı uyandıran kısmı olsa da aslında büyük tablonun sadece küçük bir parçası. Blue Temple stüdyosu, Myanmar genelinde şu ana kadar bu bambu evlerden 79 adet inşa ederek farklı topluluklara ulaştı. Ancak asıl devrim niteliğindeki adımları, süreci sadece hazır ev teslim etmekle sınırlı tutmamaları oldu. Mimarlar, ülke çapında 500'e yakın detaylı bambu montaj kılavuzu dağıttı.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Bu vizyoner strateji sayesinde bilgi tabana yayıldı ve merkezi bir mimar ekibine bağımlı kalmadan yerel toplulukların kendi güvenli yaşam alanlarını inşa etmelerinin önü açıldı.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

İç çatışmalarla ve ekonomik krizlerle mücadele eden, binlerce ailenin yerinden edildiği Myanmar'da bu projenin taşıdığı anlam kelimelerin ötesinde.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Kırsal afet bölgelerinde, insanların kısıtlı bütçelerle çok kısa sürede güvenli bir yuvaya kavuşması sadece mimari bir yenilik değil; aynı zamanda temel bir insan onuru mücadelesidir.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

DOĞAL AFET BÖLGELERİ İÇİN EVRENSEL BİR REÇETE

Myanmar topraklarında filizlenen bu olağanüstü başarı hikayesi, iklim krizinin ve tektonik hareketlerin tehdidi altındaki diğer dünya ülkeleri için de çok net bir çıkış yolu sunuyor.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Günün sonunda, Mandalay'ın enkazları arasından yükselen mesaj oldukça net: İnsanlara başlarını sokabilecekleri güvenli bir çatı sunmak için her zaman milyonlarca dolarlık devasa beton yığınlarına mecbur değiliz.

Akıllı telefon fiyatına 7 günde inşa ediliyor: 7.7’lik depremde bile hasar almayan o evler!

Bazen tek ihtiyacımız olan doğada hızlı büyüyen bir bitki, akılcı bir mühendislik yaklaşımı ve dezavantajlı toplulukları kendi ayakları üzerinde durmaları için güçlendirme iradesidir. 7.7'lik depreme kafa tutan bambu evler, düşük maliyetli ve güvenli bir yaşamın kesinlikle mümkün olduğunu tarihe kazımış durumda.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör