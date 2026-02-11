Trend
Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in biyografisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları sonucunda Adalet Bakanlığı koltuğuna, hukuk dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Akın Gürlek getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yürüttüğü kritik soruşturmalarla dikkat çeken Gürlek, yargının en üst basamaklarındaki tecrübesini kabineye taşıyor. Peki, Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde yer aldı? İşte hakkında tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:21