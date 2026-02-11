Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in biyografisi!

Terörle mücadele, organize suç örgütleri ve kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara yönelik soruşturmaların etkin ve kararlı şekilde yürütülmesini sağladı. Özellikle büyük ve kapsamlı dosyalarda koordinasyonu güçlendiren adımlar atarak adli süreçlerin hızlandırılmasına katkı sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendİ. "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.