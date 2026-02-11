Trend Galeri Trend Yaşam Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları sonucunda Adalet Bakanlığı koltuğuna, hukuk dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Akın Gürlek getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde yürüttüğü kritik soruşturmalarla dikkat çeken Gürlek, yargının en üst basamaklarındaki tecrübesini kabineye taşıyor. Peki, Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde yer aldı? İşte hakkında tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 06:21
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı görevine atandı. Kariyeri boyunca ağır ceza mahkemesi başkanlığından bakan yardımcılığına kadar pek çok kritik görevde bulunan Gürlek, oldukça önemli davalar ile hatırlanıyor.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Resmi Gazete ile duyurulan kararın ardından Akın Gürlek'in biyografisi gündem oldu.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 Nevşehir doğumlu olan Akın Gürlek, 8 Ekim 2024'ten beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.

Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Hakim-savcı olarak meslek hayatına başlayan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttü.

1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek, 2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Gürlek, son dönemde yürüttüğü adli ve idari görevlerle kamuoyunun gündeminde yer aldı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti.

Terörle mücadele, organize suç örgütleri ve kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara yönelik soruşturmaların etkin ve kararlı şekilde yürütülmesini sağladı. Özellikle büyük ve kapsamlı dosyalarda koordinasyonu güçlendiren adımlar atarak adli süreçlerin hızlandırılmasına katkı sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendİ. "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.