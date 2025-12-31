Trend Galeri Trend Yaşam Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilenAl Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:45
Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir?

Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: Beni neden seçtiniz bilmiyorum.

Al Pacino Baba filminin çekimlerinde İtalyan figüranlara hangi cevabı vermemiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı