Trend Galeri Trend Yaşam Alaçatı Ot Festivali hangi tarihlerde yapılacak, kaç gün sürecek, hangi etkinlikler olacak? 2026'da Renkli günler...

Alaçatı Ot Festivali, Ege mutfağının doğal ot kültürünü dünyaya tanıtan en önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Rezene, radika, şevketibostan gibi yerel otların tanıtıldığı festival, aynı zamanda bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı, Alaçatı Ot Festivali 2026 için de yoğun bir katılım beklentisini beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 13:00
Bu yıl 15'incisi düzenlenen olan Alaçatı Ot Festivali, sokaklarında renkli görüntüler oluşturuyor. Yerel üreticiler tarafından hazırlanan ürünler, doğal ot yemekleri ve el yapımı lezzetler ziyaretçilere sunuluyor. Gastronomi, kültür ve müziği bir araya getiren bu büyük organizasyon, Nisan ayında adeta bir açık hava festival merkezine dönüşüyor.

ALAÇATI OT FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK?

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da her yıl büyük ilgi gören Alaçatı Ot Festivali, 2026 yılında da gerçekleşecek.

ALAÇATI OT FESTİVALİ 2026'DA HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

İzmir'deki bu büyük festival 20–26 Nisan 2026 tarihleri arasında gastronomi ve kültür tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

ALAÇATI OT FESTİVALİ KONSER PROGRAMI NASIL OLACAK?

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden biri de her yıl olduğu gibi konser programı oluyor. Ancak bu sene, son günlerde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle konserlerin iptali duyuruldu.

ALAÇATI OT FESTİVALİ 2026'DA HANGİ ETKİNLİKLER OLACAK?

  • Festival boyunca Alaçatı sokakları adeta açık hava pazarına dönüşüyor. Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ziyaretçileri ot stantları, hediyelik eşya stantları ve yeme-içme alanları karşılıyor.
  • Bu yılki programda özellikle Ege'ye özgü yabani otlar, yöresel tarifler ve el emeği ürünler dikkat çekiyor. Alaçatı Ot Festivali; doğal yaşam, sürdürülebilir mutfak ve yerel üretim temalarıyla öne çıkıyor.
  • Festival alanında ziyaretçiler sadece alışveriş yapmıyor, aynı zamanda atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri ve gastronomi söyleşilerine de katılabiliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör