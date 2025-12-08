Trend Galeri Trend Yaşam ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

A101'in güncel aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta mağazalara gelecek Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın ürünleri yine geniş bir yelpazede tüketicilerin ilgisine sunuldu. Ev elektroniğinden mutfak gereçlerine, kişisel güvenlik ekipmanlarından temizlik ürünlerine kadar pek çok ihtiyaç ürünü raflarda yerini alacak. Su sebili, elektrikli ısıtıcı, dik süpürge, cam çay seti, motor kaskı, araç içi yol kayıt kamerası ve ütü masası gibi birçok farklı ürün bu haftanın kataloğunda öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. İşte,11 Aralık 2025 A101 aktüel kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.12.2025 11:16
ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

A101'in 11 Aralık 2025 tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğu yayınlandı. Balıkçılık ekipmanlarından kamp gereçlerine, elektronik ürünlerden araç içi ve motosiklet aksesuarlarına kadar pek çok fırsat ürünü bu hafta mağazalarda yerini alacak. İşte 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu...

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

HAFTANIN KAÇIRILMAZ FIRSATLARI

32" Frameless HD Ready Android 14 Smart TV: 5.499 TL

70" 4K Ultra HD Smart TV: 29.999 TL

58" UHD Smart TV: 29.999 TL

40" FHD Smart TV: 7.599 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

A101 ALDIN ALDIN 11 ARALIK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

3 musluklu su sebili: 5.999 TL

Kombi buzdolabı: 21.999 TL

Bulaşık makinesi: 13.999 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

BU PERŞEMBE SATIŞTA!

Tost makinesi: 1.999 TL

Türk kahve makinesi: 1.599 TL

Saç kurutma makinesi: 899 TL

Multi blender seti: 2.199 TL

Cyclone süpürge: 8.999 TL

Çelik kettle: 539 TL

Elektrikli ısıtıcı fan: 599 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

Kulaküstü Bluetooth kulaklık: 999 TL

Bluetooth hoparlör + şarj standı: 999 TL

Bluetooth kulaklık: 329 TL

LED ampul: 79,50 TL

10.000 mAh powerbank: 799 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

125 cc benzinli motosiklet: 59.990 TL

İki tekerlekli elektrikli moped: 29.990 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

Motor kaskı: 1.899 TL

Araç içi yol kayıt kamerası: 1.199 TL

Power inverter: 899 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...

Çift kişilik lastikli çarşaf: 349 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf: 259 TL

Pamuklu kırlent kılıfı: 159 TL

Kadın tam fermuarlı polar: 299 TL

Kadın ekose pijama takımı: 399 TL

Kadın kaşkorse düğmeli atlet: 75 TL

Erkek desenli boxer: 69,50 TL

Kadın/erkek 5'li soket çorap: 89,50 TL

Kadın termal sporcu tayt: 139 TL

ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...
ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...
ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...
ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...
ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...
ALDIN ALDIN! 11 Aralık A101 aktüel ürün kataloğu yayında: Elektrikli ısıtıcı, dikey süpürge, motor kaskı...