ALES 2026 ne zaman, başvurular bitti mi, geç başvuru tarihleri belli mi? Tüm oturumlar belli oldu!

Türkiye genelinde uygulanacak 2026 ALES sınavı, akademik personel olmak isteyen adaylar için kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Özellikle yılın ilk oturumu olan ALES/1 sınavı için başvuru süreci tamamlanırken, geç başvuru tarihi ve sınav günü gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturumlarının tarihleri, ücretleri ve sınav sistemine dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 06.04.2026 11:10
ALES sınavı, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik kadro alımlarında belirleyici bir kriter olarak öne çıkıyor. Bu nedenle adayların sınav sürecini dikkatle takip etmesi ve başvuru tarihlerini kaçırmaması büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvim ile 2026 ALES oturum tarihleri ve detayları ön plana çıktı.

2026 ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

2026 ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ VE GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

  • ALES/1 başvuruları, 25 Mart – 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alındı. Bu sürede başvurusunu tamamlayamayan adaylar için geç başvuru fırsatı sunulacak.
  • Geç başvuru tarihi: 9 Nisan 2026

ALES 2026 SINAV ÜCRETİ VE GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

  • 2026 yılı için belirlenen ALES başvuru ücreti 1.200 TL olarak açıklandı.
  • Geç başvuru yapacak adaylar için bu ücret 1.800 TL olacak.
  • Ödeme işlemleri ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları veya online sistem üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

2026 ALES OTURUM TAKVİMİ

ALES/1

  • Sınav: 10 Mayıs 2026
  • Başvuru: 25 Mart – 2 Nisan 2026

ALES/2

  • Sınav: 26 Temmuz 2026
  • Başvuru: 10 – 18 Haziran 2026

ALES/3

  • Sınav: 29 Kasım 2026
  • Başvuru: 7 – 15 Ekim 2026

ALES SINAV SİSTEMİ

  • Toplam soru sayısı: 100
  • Sayısal: 50 soru
  • Sözel: 50 soru
  • Süre: 150 dakika
  • Değerlendirme sisteminde 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.