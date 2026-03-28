Trend Galeri Trend Yaşam ALES 2026 sınav detayları: ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar, son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından her yıl ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olmak üzere toplam 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan adayların merakla beklediği ilk tarih yaklaşıyor. Bu durumda her adayın takip etmesi gereken ALES sınavının başvurusu, ücreti ve tarihine dair gerekli bilgiler paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 09:12
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği ALES 2026 başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre ALES/1 başvuruları mart ayı itibarıyla alınmaya başladı. Adaylar şimdi sınavın detaylarına dair araştırmalar yapıyor.

ALES BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

  • ALES başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor.
  • Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/1 başvuru süreci 25 Mart 2026 tarihinde başladı ve 2 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı da sunulacak.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 sınav ücreti 2026 yılı için 1.200 TL olarak belirlendi. Adaylar bu ücreti ÖSYM'nin belirlediği bankalar aracılığıyla veya online ödeme sistemi üzerinden yatırabilecek.
  • Geç başvuruda ücret: %50 artırımlı olarak ödenecek
ALES SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde saat 10.15'te başlayacak.

ALES SINAV SÜRESİ VE FORMATI NASIL?

ALES sınavı, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanıyor. Sınavda adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.