ÖSYM 2026 ALES TAKVİMİ: ALES ne zaman açıklanacak? ALES/1, ALES/2, ALES/3 DETAYLARI

ALES sınavı için süreç resmi olarak başlamışken, sınav sürecine dair detaylar da gündeme geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı için ÖSYM tarafından hazırlanan takvim doğrultusunda binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Böylece adayların meraklı sorgulamalarının ardından ALES/1,ALES/2 ve ALES/3 sınav oturumlarına dair bilgiler ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 15:51
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre ALES, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde belirlenen tarihte uygulanacak. Böylece bugün itibarıyla 2026 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için resmi süreç başladı. Yüksek lisans ve doktora adayları için oldukça önemli bir süreç olarak ön plana çıkan sınavın ALES/1 oturum süreci için yapılan araştırmalar da artış kazandı.

2026 ALES/1 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/1, 10 Mayıs Pazar 2026 bugün yapıldı.

2026 ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Mayıs 2026 Pazar günü yapılan ALES/1 sınav sonucu 05 Haziran 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

ALES SINAVINDA KAÇ DAKİKA SÜRE VERİLİYOR?

Sayısal alanda 50 soru, sözel alanda 50 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan ALES sınavında adaylara 150 dakika süre veriliyor.

DİĞER ALES TARİHLERİ

  • ALES/2: 26 Temmuz 2026
  • ALES/3: 29 Kasım 2026
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
