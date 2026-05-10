ALES ne zaman başlayacak ve bitecek, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? ALES/1,ALES/2, ALES/3 DETAYLARI

ALES sınavı için süreç resmi olarak başlamışken, sınav sürecine dair detaylar da gündeme geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı için ÖSYM tarafından hazırlanan takvim doğrultusunda binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Böylece adayların meraklı sorgulamalarının ardından ALES/1,ALES/2 ve ALES/3 sınav oturumlarına dair bilgiler ön plana çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre ALES, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde belirlenen tarihte uygulanacak. Böylece bugün itibarıyla 2026 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için resmi süreç başladı. Yüksek lisans ve doktora adayları için oldukça önemli bir süreç olarak ön plana çıkan sınavın ALES/1 oturum süreci için yapılan araştırmalar da artış kazandı.

2026 ALES/1 NE ZAMAN VE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/1, 10 Mayıs Pazar 2026 bugün gerçekleştirilecek.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Pazar günü yapılacak olan sınav, saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Adayların sınav salonlarına alınma süreci saat 10.00'da sona erecek; bu nedenle sınav binalarına zamanında gelmek kritik önem arz ediyor.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sayısal alanda 50 soru, sözel alanda 50 soru olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşan ALES 150 dakika sürecek.

ALES/1 SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIKLANDI!

10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde 07.00-10.00 saatleri arasında bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak ve "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

DİĞER ALES TARİHLERİ

  • ALES/2: 26 Temmuz 2026
  • ALES/3: 29 Kasım 2026
