ALES SORU-CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI! ALES soru kitapçıkları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

2026 ALES süreci resmi olarak başladı. ALES/1 oturumu 10 Mayıs 2026 Pazar günü akademik kariyer hedefleyen adayların katılımıyla gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar "ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Böylece ÖSYM tarafından yapılan açıklama dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 13:54
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk oturum süreci resmi olarak gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların puan durumlarını hesaplayabilmek için ALES Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ön plana çıktı.

2026 ALES/1 SINAVI YAPILDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/1, 10 Mayıs Pazar 2026 bugün gerçekleştirildi.

ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2026 ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.

Adaylar, sınav sorularının tamamına 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59' da sona erecektir.

ALES SINAVI KAÇTA BAŞLADI VE KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Bugün saat 10.15 itibarıyla başlayan sınavda adaylara 150 dakika süre verildi.

DİĞER ALES TARİHLERİ

  • ALES/2: 26 Temmuz 2026
  • ALES/3: 29 Kasım 2026
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
